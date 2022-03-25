Россия перестанет платить пенсии жителям стран СНГ

Россия планирует выйти из договора о гарантиях пенсионных прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россия хочет выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. В нем участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

«Россия планирует 1 января 2023 года денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако с даты его подписания прошло 30 лет», — пишет РБК со ссылкой на федеральный проект Минтруда и МИД России.

Отмечается, что принципы договора уже не соответствуют принципам пенсионной системы. Предполагается, что выход из договора ослабит нагрузку на федеральный бюджет.

В Пенсионно фонде России пояснили, что согласно законопроекту пенсионный стаж граждан России учитывается на всей территории СНГ. Таким образом россияне, проживающие в странах СНГ, имеют право получать пенсию в стране проживания с учетом трудового стража, полученного в России, пишет RT.