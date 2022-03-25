Россия перестанет платить пенсии жителям стран СНГ

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Город. Курган, пенсионер, зима, горсад, парк, дедушка, пенсия, прогулка в парке
Россия планирует выйти из договора о гарантиях пенсионных прав Фото:
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Пенсионная реформа в России

Россия хочет выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. В нем участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

«Россия планирует 1 января 2023 года денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако с даты его подписания прошло 30 лет», — пишет РБК со ссылкой на федеральный проект Минтруда и МИД России.

Отмечается, что принципы договора уже не соответствуют принципам пенсионной системы. Предполагается, что выход из договора ослабит нагрузку на федеральный бюджет.

В Пенсионно фонде России пояснили, что согласно законопроекту пенсионный стаж граждан России учитывается на всей территории СНГ. Таким образом россияне, проживающие в странах СНГ, имеют право получать пенсию в стране проживания с учетом трудового стража, полученного в России, пишет RT.

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Россия хочет выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. В нем участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. «Россия планирует 1 января 2023 года денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР. Однако с даты его подписания прошло 30 лет», — пишет РБК со ссылкой на федеральный проект Минтруда и МИД России. Отмечается, что принципы договора уже не соответствуют принципам пенсионной системы. Предполагается, что выход из договора ослабит нагрузку на федеральный бюджет. В Пенсионно фонде России пояснили, что согласно законопроекту пенсионный стаж граждан России учитывается на всей территории СНГ. Таким образом россияне, проживающие в странах СНГ, имеют право получать пенсию в стране проживания с учетом трудового стража, полученного в России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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