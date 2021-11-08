08 ноября 2021

В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий россиянам в СНГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, зарплата, мелочь, монеты, бюджет, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
Граждане России могут получать страховую пенсию на территории СНГ и некоторых европейских стран Фото:

Пенсионный стаж граждан России учитывается на всей территории СНГ. Также у России есть соответствующие договоренности с рядом европейских стран. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон. Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания», — сообщается на официальном сайте ПФР.

В фонде отметили, что в разное время Россия заключила соглашения о пенсионном обеспечении со всеми странами СНГ. Также соглашения есть с Молдавией, Грузией и Литвой. Особые пенсионные договоренности Россия имеет с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией, Чехией, Абхазией и Южной Осетией.

Ранее в ПФР заявили, что у некоторых россиян есть право получить сразу всю пенсию, одной единовременной выплатой. Обязательным условием для получения такой выплаты является официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год и отчисление страховых взносов в ПФР, уточняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...