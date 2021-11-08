В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий россиянам в СНГ

Граждане России могут получать страховую пенсию на территории СНГ и некоторых европейских стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный стаж граждан России учитывается на всей территории СНГ. Также у России есть соответствующие договоренности с рядом европейских стран. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон. Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания», — сообщается на официальном сайте ПФР.

В фонде отметили, что в разное время Россия заключила соглашения о пенсионном обеспечении со всеми странами СНГ. Также соглашения есть с Молдавией, Грузией и Литвой. Особые пенсионные договоренности Россия имеет с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией, Чехией, Абхазией и Южной Осетией.

Ранее в ПФР заявили, что у некоторых россиян есть право получить сразу всю пенсию, одной единовременной выплатой. Обязательным условием для получения такой выплаты является официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год и отчисление страховых взносов в ПФР, уточняет RT.