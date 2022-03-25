Сенатор раскрыла размер пенсий после отмены выплат в СНГ

25 марта 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

Будущим пенсионерам выплаты будут назначать по новым правилам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Гражданам СНГ, которым выплачивается пенсия России, не изменят размер выплат. Такое заявление сделала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. «Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме. Но будущим пенсионерам выплаты будут назначать уже по новым правилам», — написала она в своем telegram-канале. Она также отметила, что с момента подписания соглашения о выплате пенсий в странах СНГ прошло 30 лет. Соответственно, многое изменилось. В частности, теперь в России пенсии формируются по-другому — вместо государственной системы пенсионного обеспечения теперь Россия формирует пенсии с помощью уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Бибикова заявила, что с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией Россия заключила новое — измененное соглашение. Документ подписан и с Таджикистаном. О том, что Россия хочет выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, стало известно 25 марта. Согласно этому решению, пенсии больше не будут назначать и выплачивать постоянно проживающим в России лицам, независимо от гражданства. В соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гражданам СНГ, которым выплачивается пенсия России, не изменят размер выплат. Такое заявление сделала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. «Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме. Но будущим пенсионерам выплаты будут назначать уже по новым правилам», — написала она в своем telegram-канале. Она также отметила, что с момента подписания соглашения о выплате пенсий в странах СНГ прошло 30 лет. Соответственно, многое изменилось. В частности, теперь в России пенсии формируются по-другому — вместо государственной системы пенсионного обеспечения теперь Россия формирует пенсии с помощью уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Бибикова заявила, что с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией Россия заключила новое — измененное соглашение. Документ подписан и с Таджикистаном. О том, что Россия хочет выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, стало известно 25 марта. Согласно этому решению, пенсии больше не будут назначать и выплачивать постоянно проживающим в России лицам, независимо от гражданства. В соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.