Путин поручил правительству помочь российским регионам деньгами

Владимир Путин подписал указ о направлении денег в регионы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ помочь регионам. В частности, в субъекты РФ могут быть направлены денежные средства для поддержания экономической устойчивости.

«Принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов РФ, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета. Исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях», — отмечается в указе главы государства, который размещен на официальном сайте президента РФ.

При этом гражданам власти оплатят половину стоимости путевок, которые были приобретены для детей. Срок покупки — с 1 апреля этого года. Возмещаться будет не более 20 тысяч рублей за один турпродукт.

Меры поддержки коснулись строительства и ипотеки. «По завершению строительства в установленные сроки объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств участников долевого строительства. По обеспечению прироста в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов на уровне не ниже 2021 года», — говорится в документе.

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