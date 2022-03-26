Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. Видео

27 марта 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Такую высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России. Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан <…> Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», — сказал Путин в своем видеообращении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Отдельную благодарность президент выразил росгвардейцам, принимающим участие в специальной операции на Украине. По словам Путина, такая служба «связана с повышенным риском», однако бойцам удается четко решать «все поставленные задачи». Глава государства также отметил роль войск национальной гвардии в борьбе с терроризмом. «Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Такую высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России. Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан <…> Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», — сказал Путин в своем видеообращении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Отдельную благодарность президент выразил росгвардейцам, принимающим участие в специальной операции на Украине. По словам Путина, такая служба «связана с повышенным риском», однако бойцам удается четко решать «все поставленные задачи». Глава государства также отметил роль войск национальной гвардии в борьбе с терроризмом. «Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы», — заключил он.