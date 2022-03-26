26 марта 2022

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. Видео

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником Фото:

Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Такую высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России. Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан <…> Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», — сказал Путин в своем видеообращении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Отдельную благодарность президент выразил росгвардейцам, принимающим участие в специальной операции на Украине. По словам Путина, такая служба «связана с повышенным риском», однако бойцам удается четко решать «все поставленные задачи».

Глава государства также отметил роль войск национальной гвардии в борьбе с терроризмом. «Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы», — заключил он.

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Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Такую высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России. Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан <…> Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», — сказал Путин в своем видеообращении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Отдельную благодарность президент выразил росгвардейцам, принимающим участие в специальной операции на Украине. По словам Путина, такая служба «связана с повышенным риском», однако бойцам удается четко решать «все поставленные задачи». Глава государства также отметил роль войск национальной гвардии в борьбе с терроризмом. «Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы», — заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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