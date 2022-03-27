«Ашан» отказался от поддержки антироссийских санкций

В планах у «Ашана» — продолжение работы в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейший продуктовый ритейлер «Ашан» не собирается присоединяться к санкциям в отношении России и продолжит работу в стране. Об этом заявил генеральный директор компании Ив Клод.

«Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины — прим. URA.RU). У нас никогда не было другой цели», — заявил Клон в интервью французскому агентству Le Journal du Dimanche, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к «Ашану» уйти с российского рынка.

Владелец французского ритейлера добавил, что считает бесполезными все попытки натравливать людей двух стран друг на друга. Он подчеркнул, что компания пришла на российский рынок 20 лет назад и на данный момент в ней трудятся порядка 30 тысяч россиян.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — отмечал глава государства.

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