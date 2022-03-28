Депутаты Европарламента: отключение России от SWIFT угрожает ЕС

Депутаты Европарламента обеспокоены из-за возможных последствий для экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Отключение российских банков от международной системы SWIFT может повлиять не только на РФ, но и на европейский рынок. С таким заявлением выступили депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский.

«Эта мера [отключение от SWIFT] затрагивает все российские банки, подпавшие под санкции международного сообщества. Однако запрет будет иметь последствия не только для России, но и для рынка Евросоюза», — цитирует RT обращение депутатов.

Европейские банки, которые занимаются бизнесом в России, могут понести убытки. Депутаты поинтересовались, как Еврокомиссия собирается компенсировать негативные последствия для экономики ЕС. Они также спросили, какие меры принимают для смягчения последствий, которые связаны с запретом использования SWIFT при расчете за поставки энергоносителей. Политики задались вопросом, как поддержат промышленные предприятия, которые понесут ущерб.

Евросоюз отключил некоторые российские банки от SWIFT 2 марта в ответ на проведение спецоперации на Украине. США и страны Евросоюза ввели и другие санкции в отношении России. Власти РФ сообщали, что санкции оказывают негативное влияние и на западные страны, так как там нарушается система расчетов и логистики, растет инфляция и разрушаются кооперационные связи. После введения санкций инфляция в США достигла максимального показателя за последние 40 лет. Рейтинг американского президента Джо Байдена снизился до исторического минимума и оставил 40% по опросу Ipsos, передает «Федеральное агентство новостей».

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