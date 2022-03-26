26 марта 2022
25 марта 2022

Сотни детсадов и школ в ЯНАО нарушали санитарные нормы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, кастрюля, каша, еда, черпак
Роспотребнадзор провел 344 проверки в школах и детсадах Ямала Фото:

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО выявило в 317 детских учреждений региона нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщается на сайте ведомства, учреждением вынесли более 400 постановлений.

«По результатам надзора за детскими и подростковыми учреждениями в 2021 году специалистами управления Роспотребнадзора по ЯНАО проведены 344 проверки детских и подростковых организаций, из них 177 — в рамках плановых проверок, 167 — в рамках внеплановых проверок. Все проверки проводились с применением лабораторных и инструментальных исследований. В 317 учреждениях были выявлены нарушения требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основные нарушения были допущены при хранении, приготовлении и реализации продуктов. Также нарушались санитарные требования к оборудованию пищеблока, инвентарю и посуде, содержанию помещений. Не соблюдался режим дня, гигиеническое воспитание и обучение, были нарушены организация воспитательно-образовательного процесса, санитарные правила и требования к личной гигиене персонала. Учреждениям вынесли 440 постановлений о назначении административного наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что в образовательных учреждениях ЯНАО детей кормили просроченными и фальсифицированными продуктами. Роспотребнадзор провел более 30 проверок пищеблоков в школах.

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Управление Роспотребнадзора по ЯНАО выявило в 317 детских учреждений региона нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщается на сайте ведомства, учреждением вынесли более 400 постановлений. «По результатам надзора за детскими и подростковыми учреждениями в 2021 году специалистами управления Роспотребнадзора по ЯНАО проведены 344 проверки детских и подростковых организаций, из них 177 — в рамках плановых проверок, 167 — в рамках внеплановых проверок. Все проверки проводились с применением лабораторных и инструментальных исследований. В 317 учреждениях были выявлены нарушения требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Основные нарушения были допущены при хранении, приготовлении и реализации продуктов. Также нарушались санитарные требования к оборудованию пищеблока, инвентарю и посуде, содержанию помещений. Не соблюдался режим дня, гигиеническое воспитание и обучение, были нарушены организация воспитательно-образовательного процесса, санитарные правила и требования к личной гигиене персонала. Учреждениям вынесли 440 постановлений о назначении административного наказания. Ранее URA.RU сообщало, что в образовательных учреждениях ЯНАО детей кормили просроченными и фальсифицированными продуктами. Роспотребнадзор провел более 30 проверок пищеблоков в школах.
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