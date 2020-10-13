13 октября 2020
12 октября 2020

Школьников ЯНАО кормили поддельными продуктами и просрочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, пищеблок, кухня, детский сад вишенка
Санврачи провели более 30 проверок пищеблоков в школах ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В образовательных учреждениях ЯНАО для школьного питания использовались просроченные и фальсифицированные продукты. Об этом сообщило окружное управление Роспотребнадзора по результатам проверок пищеблоков школ.

«В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением режимных моментов на пищеблоке, ведением документации, — сообщила пресс-служба ведомства. — Регистрировалось несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции, использование в питании детей фальсифицированной молочной продукции, несоблюдение требований при приготовлении блюд». Всего с начала учебного года Роспотребнадзор провел в школах ЯНАО более 30 таких проверок.

В ведомстве поясняют, что в автономном округе функционирует 130 общеобразовательных организаций, в которых обучается более 75 тысяч учащихся. Контроль организации питания обучающихся является одним из приоритетных направлений деятельности окружного управления Роспотребнадзора.

Ведомство уже не первый раз сообщает о результатах проверок организации питания в образовательных учреждениях ЯНАО. При этом нарушения находили не только в школах, но и в детских садах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске десять семей намерены судиться с детсадом после массового заражения сальмонеллезом. Жалобы поступали и от других районов, где детей кормили некачественными и просроченными продуктами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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