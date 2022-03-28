Сквер в Кургане предложили назвать в честь Ивана Скороходова, руководившего прокуратурой области с 1943 по 1945 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сквер, расположенный в Кургане на улице Советской, между улицами Красина и Кирова, предложили назвать в честь первого прокурора Курганской области Ивана Скороходова. Проект решения городской думы опубликован на сайте муниципалитета. Сквер находится возле места, где ранее располагался тюремный замок.

«Присвоить элементу планировочной структуры (скверу) в городе Кургане следующее наименование: „сквер имени первого прокурора Курганской области Скороходова Ивана Федоровича“, расположенному по улице Советская, № 39б между улицей Красина и улицей Кирова. Поручить администрации Кургана провести необходимые мероприятия, связанные с присвоением наименования элементу планировочной структуры», — говорится в проекте документа.

В нем также отмечается, что 10 марта городская комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры одобрила такое название для сквера. Вопрос о названии сквера включен в повестку заседания городской думы, назначенного на 30 марта.

Прокуратура Курганской области учреждена приказом Генерального прокурора СССР от 11 февраля 1943 года. Скороходов был первым руководителем этого органа, он руководил областной прокуратурой с 1943 по 1945 годы, был кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. По данным пресс-службы губернатора Курганской области, в 2018 году в Кургане открыли мемориальную доску в честь Скороходова.

Курганский тюремный замок располагался в Кургане на месте, где сейчас находится жилой сектор, ограниченный улицами Советская, Кирова, Красина и Горького. По данным регионального УФСИН, его построили в 1853 году. В тюрьме было 29 камер. Здание тюремного замка снесли в 1960-х годах, позже на его месте построили детский сад. Тюремный персонал и содержащийся на тот момент спецконтингент переехали на улицу 2-я Часовая, где сейчас располагается курганское СИЗО №1.

Сквер, который планируют назвать в честь Ивана Скороходова, расположен на улице Советской Скрин: kurgan-city.ru

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