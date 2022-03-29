В Совфеде заявили о борьбе с «пятой колонной» 29 марта 2022 в 20:36 Размер текста - 17 + Россия способна противостоять существующим вызовам, заявил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо провести ряд процессов, направленных на борьбу и купирование «пятой колонны». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов. «Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой „пятой колонны“. Возможности России способны противостоять существующим вызовам», — передает ТАСС слова Климова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью «пятой колонны», пишет «Национальная служба новостей». По словам президента, Запад делает ставку на национал-предателей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России необходимо провести ряд процессов, направленных на борьбу и купирование «пятой колонны». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов. «Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой „пятой колонны“. Возможности России способны противостоять существующим вызовам», — передает ТАСС слова Климова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью «пятой колонны», пишет «Национальная служба новостей». По словам президента, Запад делает ставку на национал-предателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям