В Совфеде заявили о борьбе с «пятой колонной»

В России необходимо провести ряд процессов, направленных на борьбу и купирование «пятой колонны». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.
«Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой „пятой колонны“. Возможности России способны противостоять существующим вызовам», — передает ТАСС слова Климова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью «пятой колонны», пишет «Национальная служба новостей». По словам президента, Запад делает ставку на национал-предателей.
В России необходимо провести ряд процессов, направленных на борьбу и купирование «пятой колонны». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов. «Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой „пятой колонны“. Возможности России способны противостоять существующим вызовам», — передает ТАСС слова Климова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью «пятой колонны», пишет «Национальная служба новостей». По словам президента, Запад делает ставку на национал-предателей.