В Совфеде заявили о борьбе с «пятой колонной»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Андреем Климовым. Москва, климов андрей
Россия способна противостоять существующим вызовам, заявил Андрей Климов Фото:

В России необходимо провести ряд процессов, направленных на борьбу и купирование «пятой колонны». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

«Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой „пятой колонны“. Возможности России способны противостоять существующим вызовам», — передает ТАСС слова Климова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью «пятой колонны», пишет «Национальная служба новостей». По словам президента, Запад делает ставку на национал-предателей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо провести ряд процессов, направленных на борьбу и купирование «пятой колонны». Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов. «Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой „пятой колонны“. Возможности России способны противостоять существующим вызовам», — передает ТАСС слова Климова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть Россию с помощью «пятой колонны», пишет «Национальная служба новостей». По словам президента, Запад делает ставку на национал-предателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...