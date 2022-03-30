Помощник Путина собирает уральских губернаторов на совещание

Главы регионов Урала 30 марта примут участие в совещании с помощником президента РФ Владимира Путина, экс-министром транспорта Игорем Левитиным. Как сообщил URA.RU источник, разговор пойдет о подготовке к заседанию президентского совета по развитию спорта. По официальной информации, лично присутствовать на встрече будет глава ХМАО Наталья Комарова, ее коллеги — по видеосвязи.
«Губернатор Комарова находится в рабочей поездке в Москве, примет участие в заседании данной рабочей группе», — подтвердили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Планируют участвовать по ВКС губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Пермского края Дмитрий Махонин.
Известно также, что на встрече будут присутствовать главы других российских регионов. Запланировано обсуждение перспектив развития массового спорта в России. Подробная повестка заседания пока неизвестна.
В ноябре прошлого года Левитин, курирующий самый широкий круг вопросов, включая спорт, приезжал в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к летней Универсиаде-2023. В ходе обсуждения чиновнику доложили, что темпы подготовки оставляют желать лучшего. В ответ Левитин предложил провести в Екатеринбурге «тестовый» турнир международного уровня.
Главы регионов Урала 30 марта примут участие в совещании с помощником президента РФ Владимира Путина, экс-министром транспорта Игорем Левитиным. Как сообщил URA.RU источник, разговор пойдет о подготовке к заседанию президентского совета по развитию спорта. По официальной информации, лично присутствовать на встрече будет глава ХМАО Наталья Комарова, ее коллеги — по видеосвязи. «Губернатор Комарова находится в рабочей поездке в Москве, примет участие в заседании данной рабочей группе», — подтвердили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Планируют участвовать по ВКС губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Пермского края Дмитрий Махонин. Известно также, что на встрече будут присутствовать главы других российских регионов. Запланировано обсуждение перспектив развития массового спорта в России. Подробная повестка заседания пока неизвестна. В ноябре прошлого года Левитин, курирующий самый широкий круг вопросов, включая спорт, приезжал в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к летней Универсиаде-2023. В ходе обсуждения чиновнику доложили, что темпы подготовки оставляют желать лучшего. В ответ Левитин предложил провести в Екатеринбурге «тестовый» турнир международного уровня.