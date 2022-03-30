Помощник Путина собирает уральских губернаторов на совещание

30 марта 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Игорь Левитин проведет совещание, посвященное спорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы регионов Урала 30 марта примут участие в совещании с помощником президента РФ Владимира Путина, экс-министром транспорта Игорем Левитиным. Как сообщил URA.RU источник, разговор пойдет о подготовке к заседанию президентского совета по развитию спорта. По официальной информации, лично присутствовать на встрече будет глава ХМАО Наталья Комарова, ее коллеги — по видеосвязи. «Губернатор Комарова находится в рабочей поездке в Москве, примет участие в заседании данной рабочей группе», — подтвердили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Планируют участвовать по ВКС губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Пермского края Дмитрий Махонин. Известно также, что на встрече будут присутствовать главы других российских регионов. Запланировано обсуждение перспектив развития массового спорта в России. Подробная повестка заседания пока неизвестна. В ноябре прошлого года Левитин, курирующий самый широкий круг вопросов, включая спорт, приезжал в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к летней Универсиаде-2023. В ходе обсуждения чиновнику доложили, что темпы подготовки оставляют желать лучшего. В ответ Левитин предложил провести в Екатеринбурге «тестовый» турнир международного уровня. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главы регионов Урала 30 марта примут участие в совещании с помощником президента РФ Владимира Путина, экс-министром транспорта Игорем Левитиным. Как сообщил URA.RU источник, разговор пойдет о подготовке к заседанию президентского совета по развитию спорта. По официальной информации, лично присутствовать на встрече будет глава ХМАО Наталья Комарова, ее коллеги — по видеосвязи. «Губернатор Комарова находится в рабочей поездке в Москве, примет участие в заседании данной рабочей группе», — подтвердили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Планируют участвовать по ВКС губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Пермского края Дмитрий Махонин. Известно также, что на встрече будут присутствовать главы других российских регионов. Запланировано обсуждение перспектив развития массового спорта в России. Подробная повестка заседания пока неизвестна. В ноябре прошлого года Левитин, курирующий самый широкий круг вопросов, включая спорт, приезжал в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к летней Универсиаде-2023. В ходе обсуждения чиновнику доложили, что темпы подготовки оставляют желать лучшего. В ответ Левитин предложил провести в Екатеринбурге «тестовый» турнир международного уровня.