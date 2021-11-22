В Екатеринбург прилетит помощник Путина

Игорь Левитин, по слухам, проведет совещание по Универсиаде-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помощник президента РФ Владимира Путина, экс-министр транспорта Игорь Левитин приедет с рабочим визитом в Екатеринбург. Мероприятия с участием федерального чиновника в уральской столице запланированы на 23 ноября.

«Игорь Левитин проведет совещание по подготовке Екатеринбурга к Универсиаде-2023», — передало агентство ЕАН со ссылкой на собственные данные. Кроме того, ожидается участие Левитина в турнире по настольному теннису «Уральская шляпа». О возможных встречах чиновника с первыми лицами Свердловской области на данный момент не сообщается.

Весной 2020 года Левитина назначили заместителем председателя оргкомитета Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В разное время помощник президента регулярно посещал Свердловскую область. Он присутствовал на мероприятиях, посвященных студенческим играм, а также бывал на спортивных турнирах холдинга УГМК.