В Екатеринбург прилетит помощник Путина

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Визит Игоря Левитина и закрытие выставки EXPO Build 2016. Екатеринбург, левитин игорь
Игорь Левитин, по слухам, проведет совещание по Универсиаде-2023 Фото:

Помощник президента РФ Владимира Путина, экс-министр транспорта Игорь Левитин приедет с рабочим визитом в Екатеринбург. Мероприятия с участием федерального чиновника в уральской столице запланированы на 23 ноября.

«Игорь Левитин проведет совещание по подготовке Екатеринбурга к Универсиаде-2023», — передало агентство ЕАН со ссылкой на собственные данные. Кроме того, ожидается участие Левитина в турнире по настольному теннису «Уральская шляпа». О возможных встречах чиновника с первыми лицами Свердловской области на данный момент не сообщается.

Весной 2020 года Левитина назначили заместителем председателя оргкомитета Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В разное время помощник президента регулярно посещал Свердловскую область. Он присутствовал на мероприятиях, посвященных студенческим играм, а также бывал на спортивных турнирах холдинга УГМК.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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