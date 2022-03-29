Челябинца, насиловавшего 8 лет трех падчериц, отправили на зону

Виновного отправили в колонию строгого режима на 20 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Красноармейского района признали виновным в изнасилованиях трех приемных дочерей, которые он совершал на протяжении восьми лет, и отправили за решетку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что подсудимый в период с июня 2007 по июнь 2015 года на территории частного домовладения неоднократно насиловал трех своих несовершеннолетних приемных дочерей. Суд приговорил виновного к 20 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев», — рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что также удовлетворены требования о взыскании компенсации морального вреда в интересах потерпевших на сумму 1,8 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мужчину задержали в октябре 2020 года и отправили в СИЗО. А некоторое время спустя умерла приемная мать девочек. Всего в семье воспитывалось шесть приемных девочек. После случившегося их распределили в различные соцучреждения и начали подбирать новые семьи.