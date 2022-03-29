29 марта 2022

В деле о коррупции в АО «Россети Тюмень» появился новый фигурант

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Решением суда житель Тюмени Виталий Лейкин отправлен под арест до 28 мая Фото:

Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО Виталия Лейкина, который стал одним из фигурантов уголовного дела в отношении заместителя гендиректора АО «Россети Тюмень» Кирилла Стрельцова. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу через посредников за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 46-летнему Виталию Лейкину. Он связан с резонансным уголовным делом в отношении заместителя гендиректора АО „Россети Тюмень“, директора филиала „Тюменские электрические сети“ Кирилла Стрельцова и его коллег», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что Лейкин будет находиться в СИЗО до 28 мая. Ранее до 2 мая был арестован бывший директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов, а также его заместители: Никита Калинин и Павел Михайлов.

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Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО Виталия Лейкина, который стал одним из фигурантов уголовного дела в отношении заместителя гендиректора АО «Россети Тюмень» Кирилла Стрельцова. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу через посредников за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере. «Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 46-летнему Виталию Лейкину. Он связан с резонансным уголовным делом в отношении заместителя гендиректора АО „Россети Тюмень“, директора филиала „Тюменские электрические сети“ Кирилла Стрельцова и его коллег», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там добавили, что Лейкин будет находиться в СИЗО до 28 мая. Ранее до 2 мая был арестован бывший директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов, а также его заместители: Никита Калинин и Павел Михайлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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