Директор филиала «Россети Тюмень» отправлен под арест

Директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов был задержан сотрудниками ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени арестовал до 2 мая директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова. Он обвиняется в получении взятки. Об этом в своем telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее были арестованы заместители Стрельцова, которые также обвиняются в коррупционных преступлениях.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя ОВД СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя гендиректора АО „Россети Тюмень“, директора филиала „Тюменские электрические сети“ Кирилла Стрельцова, он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как ранее указывало агентство, Стрельцов был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ по Тюменской области. После этого стало известно о том, что заместитель директора по развитию и реализации услуг Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павел Михайлов были арестованы до 2 мая 2022 года. Оба топ-менеджера также обвиняются по ч.6 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом.

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