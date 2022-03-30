Сбербанк отменяет одобренную ипотеку

Сбербанк начал массово отменять ранее ободренные ипотечные сделки, по которым не были подписаны кредитные договоры. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на жалобы клиентов банка.
«В социальных сетях и на финансовых форумах появились множественные жалобы клиентов Сбербанка. Все они связаны с получением 28—29 марта сообщений об отмене уже подготовленных и одобренных сделок по ипотеке. Многим клиентам звонили лично менеджеры и отменяли сделки, что свидетельствует не о технической ошибке. Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8% годовых обнулены банком в одностороннем порядке», — пишет «Коммерсант».
Отмечается, что пострадавших клиентам предложили оформить новую заявку, но уже по другой ставке — от 19% годовых. В Центробанке заявили, что если банк в праве отменить сделку, если кредитный договор еще не был подписан.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Президент России Владимир Путин поручил не допустить роста ставок по льготной ипотеке выше 12%.
Сбербанк начал массово отменять ранее ободренные ипотечные сделки, по которым не были подписаны кредитные договоры. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на жалобы клиентов банка. «В социальных сетях и на финансовых форумах появились множественные жалобы клиентов Сбербанка. Все они связаны с получением 28—29 марта сообщений об отмене уже подготовленных и одобренных сделок по ипотеке. Многим клиентам звонили лично менеджеры и отменяли сделки, что свидетельствует не о технической ошибке. Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8% годовых обнулены банком в одностороннем порядке», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что пострадавших клиентам предложили оформить новую заявку, но уже по другой ставке — от 19% годовых. В Центробанке заявили, что если банк в праве отменить сделку, если кредитный договор еще не был подписан. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Президент России Владимир Путин поручил не допустить роста ставок по льготной ипотеке выше 12%.