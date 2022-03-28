Ставка по льготной ипотеке поднимется до 12% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки в России. Ставка будет составлять не более 12%. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Внесение с 1 апреля 2022 г. изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022. Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита», — сообщили в Кремле.

Максимальная сумма кредита должна быть не более 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других российских регионов размер должен быть не более 6 млн рублей. Условия действующей льготной ипотеки сохранят для семей с детьми, участников программы «Дальневосточная ипотека» и программы ипотеки на строительство жилья в сельских территориях.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что IT-специалисты с зарплатой более 200 тысяч рублей смогут получить льготную ипотеку. В России также действуют льготные программы, по которым ипотеку можно оформить под 6%, 3% или 2%, передает сайт MK.RU . Правительство РФ планирует и дальше поддерживать льготные ипотечные программы, передает RT заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

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