Евросоюз пытается лишить Путина главного союзника

01 апреля 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

ЕС пытается повлиять на Китай в вопросе отношений с РФ Фото: Pixabay новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры Евросоюза на предстоящем 1 апреля саммите намерены призвать Китай не оказывать Москве военную помощь и не способствовать обходу РФ европейских санкций. Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на свои источники. «Любая помощь, оказанная России, нанесет ущерб международной репутации Китая и поставит под угрозу отношения с его крупнейшими торговыми партнерами — Европой и Соединенными Штатами», — пишет издание со ссылкой на официальные лица ЕС, близкие к подготовке саммита. По сведениям источников, в ходе саммита Евросоюз потребует от Китая обещаний не поставлять России оружие. Власти Китая, в свою очередь, обеспокоены жесткими внешнеполитическими сигналами США, в связи с чем призывают ЕС исключить внешнее вмешательство в отношения с Китаем, пишет издание. Ранее Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из форума G20. «Ни один член „большой двадцатки“ не имеет права лишать членства другую страну», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Страны Евросоюза и США начали ведение агрессивной политики против РФ в связи с проведением специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. 16 марта Россия вышла из Совета Европы, бывший зампред парламентской ассамблеи организации Петр Толстой объяснил, что соответствующее решение было принято из-за НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры Евросоюза на предстоящем 1 апреля саммите намерены призвать Китай не оказывать Москве военную помощь и не способствовать обходу РФ европейских санкций. Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на свои источники. «Любая помощь, оказанная России, нанесет ущерб международной репутации Китая и поставит под угрозу отношения с его крупнейшими торговыми партнерами — Европой и Соединенными Штатами», — пишет издание со ссылкой на официальные лица ЕС, близкие к подготовке саммита. По сведениям источников, в ходе саммита Евросоюз потребует от Китая обещаний не поставлять России оружие. Власти Китая, в свою очередь, обеспокоены жесткими внешнеполитическими сигналами США, в связи с чем призывают ЕС исключить внешнее вмешательство в отношения с Китаем, пишет издание. Ранее Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из форума G20. «Ни один член „большой двадцатки“ не имеет права лишать членства другую страну», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Страны Евросоюза и США начали ведение агрессивной политики против РФ в связи с проведением специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. 16 марта Россия вышла из Совета Европы, бывший зампред парламентской ассамблеи организации Петр Толстой объяснил, что соответствующее решение было принято из-за НАТО.