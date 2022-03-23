Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из G20

Китай не одобрил идею об исключении России из «большой двадцатки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ни одна страна «большой двадцатки» не имеет права лишить Россию членства в форуме. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член „большой двадцатки“ не имеет права лишать членства другую страну», — цитирует Ван Вэньбиня РИА «Новости».

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о необходимости исключить Россию из состава «большой двадцатки». Вашингтон вместе с Варшавой внес это предложение на рассмотрение. Польша, в свою очередь, предложила свою кандидатуру на место РФ в форуме. Страны ЕС и США начали ведение агрессивной политики против РФ в связи с проведением спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.