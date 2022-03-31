31 марта 2022

Источник рассказал о фразе, рассорившей пермских полковников

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Между статусными пермскими полицейскими произошел серьезный конфликт Фото:

Возможное увольнение с должности начальника центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Пермскому краю Евгения Иванова, вероятно, связано с конфликтом с заместителем начальника полиции по оперативной работе Виталием Даниловым. Источник URA.RU, близкий к пермскому полицейскому главку, рассказал, что между ними якобы произошла перепалка на одном из совещаний. После чего Иванов в нецензурной форме объяснил Данилову, что его претензии безосновательны.

«Пару недель назад на совещании с руководителями оперативных подразделений Данилов предъявил Иванову претензии, который тот посчитал крайне необоснованными. Иванов будто бы в буквальном смысле отправил Данилова на три известные буквы и вышел из кабинета. Сам по себе Иванов мегаспокойный человек, просто флегматичный иногда даже. Его сложно вывести. Чего нельзя сказать про Данилова», — рассказывает источник.

По его словам, якобы Иванов уже подал рапорт об увольнении. И вопрос его ухода с должности будто бы уже решен. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД России. На момент публикации ответ не был получен.

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Возможное увольнение с должности начальника центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Пермскому краю Евгения Иванова, вероятно, связано с конфликтом с заместителем начальника полиции по оперативной работе Виталием Даниловым. Источник URA.RU, близкий к пермскому полицейскому главку, рассказал, что между ними якобы произошла перепалка на одном из совещаний. После чего Иванов в нецензурной форме объяснил Данилову, что его претензии безосновательны. «Пару недель назад на совещании с руководителями оперативных подразделений Данилов предъявил Иванову претензии, который тот посчитал крайне необоснованными. Иванов будто бы в буквальном смысле отправил Данилова на три известные буквы и вышел из кабинета. Сам по себе Иванов мегаспокойный человек, просто флегматичный иногда даже. Его сложно вывести. Чего нельзя сказать про Данилова», — рассказывает источник. По его словам, якобы Иванов уже подал рапорт об увольнении. И вопрос его ухода с должности будто бы уже решен. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД России. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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