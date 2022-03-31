Начальник центра противодействия экстремизму Евгений Иванов хочет уволиться из органов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В ГУ МВД России по Пермскому краю может смениться начальник центра противодействия экстремизму. Занимающий с конца 2020 года эту должность полковник полиции Евгений Иванов может уволиться из органов внутренних дел по собственному желанию.

«Начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю, полковник полиции Евгений Иванов может покинуть должность и уволиться из органов внутренних дел. Он не сработался с заместителем начальника полиции по оперативной работе Виталием Даниловым», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского управления МВД России. На момент публикации ответ не был получен.

До назначения начальником центра противодействия экстремизму Евгений Иванов работал руководителем подразделения собственной безопасности. После выхода на пенсию возглавлявшего центр Антона Мелюхина Иванов занял его должность. Виталий Данилов был переведен в Пермь из Читы весной 2021 года.