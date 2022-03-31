ФСБ задержала пособников террористов в Тюменской области

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию пособников террористов в девяти регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область стала одним из девяти регионов, где сотрудниками ФСБ были задержаны пособники международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ). Об этом стало известно журналистам.

«Федеральной службой безопасности при поддержке Росгвардии на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность 10 пособников международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“ (запрещена в России), в настоящее время действующей на территории Сирии», — сообщает издание ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там добавили, что задержанные создали сеть по сбору денежных средств для последующей передачи активным членам террористической группировки. В дальнейшем полученные деньги под прикрытием благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирии.

Получить оперативный комментарий в Центре общественных связей ФСБ России URA.RU не удалось. В пресс-службе регионального управления ведомства URA.RU сообщили, что изложенная журналистами ТАСС информация соответствует действительности.