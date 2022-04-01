МО: ВСУ обстреливали село Новая Басань 2,5 часа. Погибли мирные жители

02 апреля 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Украинские силовики обстреляли из пушек село Новая Басань в течение 2,5 часов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Укрины в течение 2,5 часов обстреливали село Новая Басань, которое находится в Черниговской области. Погибли многие местные жители, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем „Пион“ и „Гиацинт“ в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев, передает ТАСС. «Бесчеловечное отношение», — добавил Мизинцев. Кроме того, стало известно о том, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По словам генерал-полковника, в случае реализации этого плана в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к Вознесенску. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Укрины в течение 2,5 часов обстреливали село Новая Басань, которое находится в Черниговской области. Погибли многие местные жители, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем „Пион“ и „Гиацинт“ в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев, передает ТАСС. «Бесчеловечное отношение», — добавил Мизинцев. Кроме того, стало известно о том, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По словам генерал-полковника, в случае реализации этого плана в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к Вознесенску. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.