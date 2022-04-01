01 апреля 2022

МО: ВСУ обстреливали село Новая Басань 2,5 часа. Погибли мирные жители

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинские силовики обстреляли из пушек село Новая Басань в течение 2,5 часов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Укрины в течение 2,5 часов обстреливали село Новая Басань, которое находится в Черниговской области. Погибли многие местные жители, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем „Пион“ и „Гиацинт“ в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев, передает ТАСС. «Бесчеловечное отношение», — добавил Мизинцев.

Кроме того, стало известно о том, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По словам генерал-полковника, в случае реализации этого плана в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к Вознесенску.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.

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Вооруженные силы Укрины в течение 2,5 часов обстреливали село Новая Басань, которое находится в Черниговской области. Погибли многие местные жители, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем „Пион“ и „Гиацинт“ в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев, передает ТАСС. «Бесчеловечное отношение», — добавил Мизинцев. Кроме того, стало известно о том, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По словам генерал-полковника, в случае реализации этого плана в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к Вознесенску. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.
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