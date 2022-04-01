МО: украинские неонацисты заминировали ГЭС под Николаевом

02 апреля 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Минобороны: украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать», — сказал он. Мизинцев пояснил, что при реализации этого плана могут быть затоплены более десяти населенных пунктов и местность, прилагающая к городу Вознесенску. По словам генерал-полковника, эти факты в очередной раз показывают бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан. Мизинцев добавил, что РФ продолжает выполнять гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, в том числе обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать», — сказал он. Мизинцев пояснил, что при реализации этого плана могут быть затоплены более десяти населенных пунктов и местность, прилагающая к городу Вознесенску. По словам генерал-полковника, эти факты в очередной раз показывают бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан. Мизинцев добавил, что РФ продолжает выполнять гуманитарные обязательства по спасению мирных жителей, в том числе обеспечивает безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.