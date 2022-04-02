В Кремле заявили, что Путин для России является брендом

02 апреля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Песков: глава российского государства Владимир Путин — настоящий бренд страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин для России является брендом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объясняет это колоссальной поддержкой президента гражданами. «У нас все-таки бренд — Путин, это действительно так», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24». «У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%», — дополнил представитель Кремля. Кроме того, он выступил с заявлением о том, что военная инфраструктура Украины почти разрушена, демилитаризация идет полным ходом. Он добавил, что переговоры лидеров Украины и России идут непросто. По его мнению, главное, чтобы они продолжались, а лучше, чтобы путем переговоров военные действия на Украине прекратились. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Путин для России является брендом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объясняет это колоссальной поддержкой президента гражданами. «У нас все-таки бренд — Путин, это действительно так», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24». «У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%», — дополнил представитель Кремля. Кроме того, он выступил с заявлением о том, что военная инфраструктура Украины почти разрушена, демилитаризация идет полным ходом. Он добавил, что переговоры лидеров Украины и России идут непросто. По его мнению, главное, чтобы они продолжались, а лучше, чтобы путем переговоров военные действия на Украине прекратились. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.