Кремль: военный потенциал Украины почти разрушен

Военная инфраструктура Украины практически разрушена. С таким заявление выступил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Демилитаризация Украины идет полным ходом. Военная инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации РФ», — заявил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут непросто. «Главное, чтобы они продолжались, главное, чтобы путем переговоров военные действия на Украине прекратились», — заключил Песков.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Военная инфраструктура Украины практически разрушена. С таким заявление выступил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Демилитаризация Украины идет полным ходом. Военная инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации РФ», — заявил Песков. Представитель Кремля также заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут непросто. «Главное, чтобы они продолжались, главное, чтобы путем переговоров военные действия на Украине прекратились», — заключил Песков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.