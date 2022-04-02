Кремль: военный потенциал Украины почти разрушен

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Песков: военный потенциал Украины почти исчерпан Фото:

Военная инфраструктура Украины практически разрушена. С таким заявление выступил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Демилитаризация Украины идет полным ходом. Военная инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации РФ», — заявил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут непросто. «Главное, чтобы они продолжались, главное, чтобы путем переговоров военные действия на Украине прекратились», — заключил Песков.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Военная инфраструктура Украины практически разрушена. С таким заявление выступил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Демилитаризация Украины идет полным ходом. Военная инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации РФ», — заявил Песков. Представитель Кремля также заявил, что переговоры между РФ и Украиной идут непросто. «Главное, чтобы они продолжались, главное, чтобы путем переговоров военные действия на Украине прекратились», — заключил Песков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Были заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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