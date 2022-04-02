Песков признался, что пользуется VPN. «Это не запрещено»

03 апреля 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Песков сообщил, что установил VPN Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис. Он объяснил это тем, что в России это не запрещено. По словам Пескова, в России, как и в других странах, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее». Он считает, что все люди иногда в той или иной степени пользуются услугами таких компаний. В ответ на уточняющий вопрос он признался, что пользуется VPN: «Ну конечно (установил VPN — ред.), почему нет. Это не запрещено», — сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь 1». 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Эту работу Роскомнадзор намерен продолжить и дальше, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам хакераа Дмитрия Артимовича, VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис. Он объяснил это тем, что в России это не запрещено. По словам Пескова, в России, как и в других странах, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее». Он считает, что все люди иногда в той или иной степени пользуются услугами таких компаний. В ответ на уточняющий вопрос он признался, что пользуется VPN: «Ну конечно (установил VPN — ред.), почему нет. Это не запрещено», — сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь 1». 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Эту работу Роскомнадзор намерен продолжить и дальше, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам хакераа Дмитрия Артимовича, VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов.