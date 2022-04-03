Военный эксперт: фейк в Буче Киев снимал четко под запросы Запада

03 апреля 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Запись из Бучи Киев изготовил специально для Запада, считает эксперт Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча Киевской области является фальшивкой, изготовленной специально для Запада. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань. «Дело даже не в том, что там тела шевелятся <…> Дело в том, что это именно такая картинка, которую Украина обещала показать Западу, и именно та картинка, которую хочет видеть Запад. Та, которую не надо будет объяснять», — сказал Астрахань в беседе с РИА «Новости». Он пояснил, что на Западе сложился определенный стереотип, как должна выглядеть «плохая сторона», и Украина «на все сто процентов» использует этот стереотип в производстве фейков последние восемь лет. «Это всегда стопроцентное попадание в киноканоны в актуальную политическую либеральную политику Демократической партии США», — заключил эксперт, подчеркнув, что запись из Бучи служит одним из примеров этому. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» садится, пишет «Царьград». В Минобороны видеозапись назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча Киевской области является фальшивкой, изготовленной специально для Запада. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань. «Дело даже не в том, что там тела шевелятся <…> Дело в том, что это именно такая картинка, которую Украина обещала показать Западу, и именно та картинка, которую хочет видеть Запад. Та, которую не надо будет объяснять», — сказал Астрахань в беседе с РИА «Новости». Он пояснил, что на Западе сложился определенный стереотип, как должна выглядеть «плохая сторона», и Украина «на все сто процентов» использует этот стереотип в производстве фейков последние восемь лет. «Это всегда стопроцентное попадание в киноканоны в актуальную политическую либеральную политику Демократической партии США», — заключил эксперт, подчеркнув, что запись из Бучи служит одним из примеров этому. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» садится, пишет «Царьград». В Минобороны видеозапись назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.