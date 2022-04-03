Шольц намерен отправить международные организации в Бучу

03 апреля 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Шольц запросил доступ международных организаций в Бучу Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международные организации должны получить доступ в город Буча Киевской области. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы (в город Буча — прим. URA.RU)», —написал Шольц в своем аккаунте в Twitter. По словам канцлера, Европа получает «страшные и вызывающие ужас записи» из Киевской области. «Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными», — подчеркнул он. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны это заявление назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. «Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», — заключили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международные организации должны получить доступ в город Буча Киевской области. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы (в город Буча — прим. URA.RU)», —написал Шольц в своем аккаунте в Twitter. По словам канцлера, Европа получает «страшные и вызывающие ужас записи» из Киевской области. «Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными», — подчеркнул он. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны это заявление назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. «Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», — заключили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.