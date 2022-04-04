На Урале водитель насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

Водитель поздно заметил пешехода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Утром 4 апреля водитель на Ford Focus сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Пенсионер погиб на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 28-летний мужчина, управляя автомобилем „Форд Фокус“, двигаясь по ул. Промышленная со стороны г. Асбеста, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество и допустил наезд на пешехода, после чего съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате аварии пешеход, мужчина 1940 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля „Форд Фокус“ доставлен в ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста для осмотра», — передает ведомство.

Молодой человек объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также выяснилось, что водитель был лишен прав и привлекался за к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Его водительский стаж составляет восемь лет, пояснили в УГИБДД по Свердловской области.