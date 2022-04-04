04 апреля 2022

На Урале водитель насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провал мусоровоза на ул.Торговой 20. Пермь, коммунальная авария, тупик, проезд закрыт, авария, коммунальная, промоина, дтп пермь, торговая улица 20
Водитель поздно заметил пешехода Фото:

Утром 4 апреля водитель на Ford Focus сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Пенсионер погиб на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 28-летний мужчина, управляя автомобилем „Форд Фокус“, двигаясь по ул. Промышленная со стороны г. Асбеста, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество и допустил наезд на пешехода, после чего съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате аварии пешеход, мужчина 1940 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля „Форд Фокус“ доставлен в ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста для осмотра», — передает ведомство.

Молодой человек объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также выяснилось, что водитель был лишен прав и привлекался за к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Его водительский стаж составляет восемь лет, пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Утром 4 апреля водитель на Ford Focus сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Пенсионер погиб на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 28-летний мужчина, управляя автомобилем „Форд Фокус“, двигаясь по ул. Промышленная со стороны г. Асбеста, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество и допустил наезд на пешехода, после чего съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате аварии пешеход, мужчина 1940 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля „Форд Фокус“ доставлен в ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста для осмотра», — передает ведомство. Молодой человек объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также выяснилось, что водитель был лишен прав и привлекался за к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Его водительский стаж составляет восемь лет, пояснили в УГИБДД по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...