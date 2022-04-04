Из России попытались нелегально вывезти более 100 млн рублей

05 апреля 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Россияне беспокоились за свои сбережения из-за обострившейся геополитической обстановки, заявили в ФТС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За время проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины россияне попытались вывезти из страны более 100 миллионов рублей незаконным путем. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. В период с 24 февраля по 31 марта было установлено 1078 нарушений незаконного перемещения наличных денег на общую сумму 158 миллионов рублей, рассказали «Известиям» в ФТС. Из них 85% нарушений пришлось на вывоз средств. В общей сумме россияне пытались нелегально вывезти 104 миллиона рублей, которые не были задекларированы по требованию законодательства или превышали установленные со 2 марта ограничения. «В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну», — объяснил первый замруководителя ФТС РФ Олег Губайдулин. По его словам, динамика также связана со снятием ограничений, вызванных коронавирусом, и открытием авиасообщения. Среди самых популярных направлений для вывоза наличных средств числятся Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии, добавили в службе. В таможне также уточнили, что чаще всего деньги пытаются провезти в багаже или в одежде без сокрытия, но иногда деньги прячут в подкладке или под стельками обуви. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Центробанк РФ из-за введения жестких санкций против России и отечественных финансовых организаций установил временный порядок операций с наличной валютой и ограничил сумму выдачи по валютным вкладам до 9 сентября 2022 года. В итоге клиент сможет снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За время проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины россияне попытались вывезти из страны более 100 миллионов рублей незаконным путем. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. В период с 24 февраля по 31 марта было установлено 1078 нарушений незаконного перемещения наличных денег на общую сумму 158 миллионов рублей, рассказали «Известиям» в ФТС. Из них 85% нарушений пришлось на вывоз средств. В общей сумме россияне пытались нелегально вывезти 104 миллиона рублей, которые не были задекларированы по требованию законодательства или превышали установленные со 2 марта ограничения. «В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну», — объяснил первый замруководителя ФТС РФ Олег Губайдулин. По его словам, динамика также связана со снятием ограничений, вызванных коронавирусом, и открытием авиасообщения. Среди самых популярных направлений для вывоза наличных средств числятся Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии, добавили в службе. В таможне также уточнили, что чаще всего деньги пытаются провезти в багаже или в одежде без сокрытия, но иногда деньги прячут в подкладке или под стельками обуви. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Центробанк РФ из-за введения жестких санкций против России и отечественных финансовых организаций установил временный порядок операций с наличной валютой и ограничил сумму выдачи по валютным вкладам до 9 сентября 2022 года. В итоге клиент сможет снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.