04 апреля 2022

Екатеринбуржец засудил строителей за поврежденную камнями машину

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Автомобиль был поврежден из-за свалившихся сверху булыжников Фото:

Свердловчанин сумел добиться от строителей возмещения ущерба в размере 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Машина была испорчена из-за свалившихся сверху на строящейся дороге булыжников еще в августе 2021 года.

«Житель Екатеринбурга Илья Рязанов засудил строителей за повреждение своего автомобиля Lada Largus. Судья Кировского районного суда удовлетворила иск автовладельца на 117 тысяч рублей», — сообщает E1.ru.

Отмечается, что с мая по сентябрь 2021 года в городе шел капремонт развязки по Луганской — Объездной. Летом на дороге убирали старый слой бетона и натянули защитную сетку, чтобы на проезжающие внизу машины не падали обломки. Однако 11 августа сетка не выдержала, и на Lada Largus свалились булыжники, повредив крышу автомобиля и лобовое стекло.

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Свердловчанин сумел добиться от строителей возмещения ущерба в размере 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Машина была испорчена из-за свалившихся сверху на строящейся дороге булыжников еще в августе 2021 года. «Житель Екатеринбурга Илья Рязанов засудил строителей за повреждение своего автомобиля Lada Largus. Судья Кировского районного суда удовлетворила иск автовладельца на 117 тысяч рублей», — сообщает E1.ru. Отмечается, что с мая по сентябрь 2021 года в городе шел капремонт развязки по Луганской — Объездной. Летом на дороге убирали старый слой бетона и натянули защитную сетку, чтобы на проезжающие внизу машины не падали обломки. Однако 11 августа сетка не выдержала, и на Lada Largus свалились булыжники, повредив крышу автомобиля и лобовое стекло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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