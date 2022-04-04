Екатеринбуржец засудил строителей за поврежденную камнями машину

Автомобиль был поврежден из-за свалившихся сверху булыжников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчанин сумел добиться от строителей возмещения ущерба в размере 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Машина была испорчена из-за свалившихся сверху на строящейся дороге булыжников еще в августе 2021 года.

«Житель Екатеринбурга Илья Рязанов засудил строителей за повреждение своего автомобиля Lada Largus. Судья Кировского районного суда удовлетворила иск автовладельца на 117 тысяч рублей», — сообщает E1.ru.

Отмечается, что с мая по сентябрь 2021 года в городе шел капремонт развязки по Луганской — Объездной. Летом на дороге убирали старый слой бетона и натянули защитную сетку, чтобы на проезжающие внизу машины не падали обломки. Однако 11 августа сетка не выдержала, и на Lada Largus свалились булыжники, повредив крышу автомобиля и лобовое стекло.