В Магнитогорске подросток сломал ногу в маршрутке

По словам свидетелей, водитель не совершал маневров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) во время движения маршрутного такси №15 подросток сломал коленный сустав. Мать ребенка в случившемся обвиняет водителя. Предприниматель Андрей Ефимов, обслуживающий данный маршрут, опроверг URA.RU информацию, что его водитель совершал резкие маневры.

«При движении по проспекту Ленина, на остановке Цирк, сын сломал коленный сустав в маршрутном такси №15 из-за безалаберного управления. Водитель высадил ребенка на остановке и уехал. Скорую помощь вызвала женщина — пассажирка этого же такси, еще одна женщина ждала скорую и родителей рядом с моим сыном», — написала женщина в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

«Инцидент действительно имел место. Есть свидетели, которые утверждают, что мальчик начал во время движения пересаживаться с одного места на другое и ударился ногой. Согласно показаниям пассажиров, в момент травмы никаких резких движений водитель не совершал», — отметил URA.RU Ефимов.

По словам Ефимова, водитель сразу же вызвал скорую помощь и начал дожидаться ее вместе с пострадавшим и двумя женщинами-пассажирами на остановке. Другие пассажиры маршрутки начали требовать от водителя продолжить маршрут, а женщины сказали, что они помогут мальчику дождаться скорой.

«Водителю не надо было поддаваться на эти уговоры. Он должен был оставаться на месте ЧП и дождаться прибытия врачей. С водителем провел инструктаж на эту тему», — добавил Ефимов.

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