Куда сходить в ноябрьские праздники в Питере и Сочи: афиша
Афиша на длинные выходные ноябрьских праздников
В ноябрьские выходные 2025 года главные города России приготовили насыщенную программу для ценителей истории, искусства и просто хорошего настроения. От специальных кинопоказов советской классики в Санкт-Петербурге и масштабного фестиваля в Сочи до уникальных стендап-экскурсии по Нижнему Новгороду. Главные события, которые раскроют культурное многообразие страны — в материале URA.RU.
Куда сходить на День народного единства в Санкт-Петербурге
Кинопоказы ко Дню народного единства
С 1 по 5 ноября 2025 года сеть кинотеатров «Петербург-кино» приглашает на специальные показы советского кинематографа, посвященные Дню народного единства.
Расписание и анонсы фильмов
«Илья Муромец» (1956) — Первый советский фильм, снятый для широкого экрана. Режиссер Александр Птушко оживил на пленке древнерусские былины о легендарном богатыре.
- 1 ноября, 10:00 — Кинотеатр «Уран»
- 4 ноября, 13:40 — Кинотеатр «Дружба»
«Минин и Пожарский» (1939) — Эпичная картина Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера о создании народного ополчения в Смутное время для освобождения Москвы от интервентов.
- 4 ноября, 10:00 — Кинотеатр «Родина»
«Трактористы» (1939) — Комедийная мелодрама, где бывший танкист Клим Ярко сталкивается с хитрым планом своей возлюбленной Марьяны, которая для отваживания ухажеров объявила о своих чувствах к деревенскому лентяю.
В кинотеатре «Родина» покажут фильм «Трактористы» (1939)
- 4 ноября, 11:00 — Кинотеатр «Восход»
«Борис Годунов» (1986) — Грандиозная экранизация Сергея Бондарчука трагедии Пушкина, погружающая в эпоху политических интриг и появления самозванца Лжедмитрия.
- 4 ноября, 11:00 — Кинотеатр «Фильмофонд»
«Неуловимые мстители» (1967) — Культовая приключенческая лента Эдмонда Кеосаяна о смелых подростках, бросивших вызов банде атамана Бурнаша в годы Гражданской войны.
- 5 ноября, 10:30 — Кинотеатр «Заневский»
Дополнительные сеансы в кинотеатре «Заневский»:
- 5 ноября: «Новые приключения неуловимых» (1968)
- 6 ноября: «Илья Муромец» (1956), «Кубанские казаки» (1949)
- 7 ноября: «Минин и Пожарский» (1939), «Александр Невский» (1938)
- 10 ноября: «Адмирал Нахимов» (1946), «Адмирал Ушаков» (1953)
День народного единства в Российском этнографическом музее
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и празднования Дня народного единства Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге подготовил особую программу «В единстве — сила, в искусстве — душа!». 4 ноября 2025 года гостей ждет погружение в культурное многообразие России.
Программа праздника:
- Тематические экскурсии для детей и взрослых о традициях и культуре народов России.
- Творческие мастер-классы по созданию аутентичных сувениров: брелоки-валенки, тканые пояса на бердо и берестяные солонки.
- Лекционный марафон от научных сотрудников музея для глубокого погружения в историю.
- Детская программа: показ мультфильмов по народным сказкам и старинные игры (бирюльки, дальдза).
- Игра-путешествие с маршрутным листом по экспозиции «Арктика – земля обитаемая».
- Финальный концерт с участием учащихся Санкт-Петербургского музыкального лицея, где прозвучат классические и народные мелодии.
1 ноября в 12:00 музей даст старт юбилейному «Большому этнографическому диктанту». Также для посетителей открыты постоянные экспозиции и временные выставки, посвященные русской старине, настольным играм Евразии и традиционной утвари.
День народного единства в библиотеках
В ноябре 2025 года городские библиотеки подготовили специальную программу ко Дню народного единства. Читателей ждут выставки, творческие мастер-классы и лекции, раскрывающие тему культурного многообразия России.
Выставочные проекты
- РНБ (29.10–24.11): Выставка «День народного единства: биография праздника» с редкими изданиями, включая работы Забелина, Богданова и Перевезенцева.
- Библиотека им. Лихачева (01–27.11): Планшетная экспозиция «В единстве народов — сила России» на основе коллекции фалериста Бориса Ларионова.
- Библиотека роста и карьеры (с 01.11): Интерактивный фотопроект «То, что нас объединяет», созданный совместно с читателями.
Читателей ждут выставки, творческие мастер-классы и лекции
Мастер-классы и события
- 2 ноября, Библиотека «Горелово»: Художественный мастер-класс «Салют над Невой» с использованием нестандартных материалов.
- 3 ноября, Библиотека «Точки зрения» (16:00–20:00): Спецпрограмма в рамках «Ночи искусств» — лекции и концерты, посвященные искусству военных лет.
- 5 ноября, Библиотека «Орбита»: Творческий мастер-класс «Ай, да чудо — балалайка!» по созданию стилизованных макетов народного инструмента.
День народного единства в театре имени Ленсовета
Театр имени Ленсовета 4 ноября 2025 года приглашает петербуржцев и гостей города провести праздничный день за просмотром трех разножанровых спектаклей, предназначенных для зрителей всех возрастов. Уникальная возможность провести праздничный день в мире искусства — от детской сказки утром до взрослой психологической драмы вечером.
Программа спектаклей
11:00 — «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» — Режиссер Нора Райхштейн представляет новую интерпретацию любимой сказки Астрид Линдгрен. Особенностью постановки стало исполнение роли Карлсона Заслуженным артистом России Александром Новиковым.
17:00 — «О любви немало песен сложено» (Малая сцена) — Лирический спектакль-концерт Олега Левакова, объединяющий золотые хиты Дунаевского, Антонова и Гладкова с поэзией Ахматовой, Рождественского и Пастернака. Это музыкальное признание в любви родному городу и близким людям.
19:00 — «Фальшивая нота» (Большая сцена) — Интеллектуальная психологическая драма Владимира Петрова по пьесе Дидье Карона. После неудачного концерта маэстро встречается с таинственным поклонником, и их диалог постепенно превращается в напряженное противостояние, меняющее жизни обоих.
День народного единства в Русском музее
Русский музей 4 ноября 2025 года дарит петербуржцам и гостям города особый подарок ко Дню народного единства — бесплатный вход в Михайловский замок.
Михайловский замок — единственный в России дворцовый комплекс, сочетающий элементы классицизма и готики
Михайловский замок расположен в историческом центре города, его оригинальная планировка с восьмиугольным внутренним двором делают его настоящим архитектурным памятником федерального значения.
Главные активности дня
- Свободный доступ к постоянной экспозиции, включающей архитектурные шедевры XVIII века, императорские покои и коллекцию работ русских художников от Федора Васильева до Алексея Пахомова.
- Выставка Григория Гукасова «Мы от рода русского», доступная до 17 ноября и раскрывающая тему национальной идентичности.
- Эксклюзивная экскурсия «Традиции императорского двора: история в лицах» с посещением личных покоев Павла I и рассказом о дворцовых интригах императорской эпохи.
День народного единства в Филармонии Шостаковича
Санкт-Петербургская филармония 4 ноября 2025 года приглашает на особую программу, объединяющую историю, оперу и симфоническую музыку. Старейшая филармония России, расположенная в здании-памятнике федерального значения, подготовила мероприятия на весь день.
Программа праздника
- 11:00 — Экскурсия по Большому залу с посещением Царских комнат — Уникальная возможность познакомиться с историей здания 1839 года постройки и его парадными интерьерами.
- 15:00 — Опера-спектакль «Золушка» — Постановка по мотивам оперы Россини с участием солистов Мариинского театра, театра «Зазеркалье» и Музыкального театра Шаляпина. В главных партиях — Клим Тихонов и Цветана Омельчук.
- 18:00 — Лекция «Рихард Вагнер — первый "современный" дирижер» — Искусствовед филармонии раскроет малоизвестные страницы музыкальной истории Петербурга.
- 19:00 — Концерт «Музыка Победы» — В рамках фестиваля «Серебряная лира» прозвучат произведения Чайковского, Прокофьева и песни военных лет в исполнении Цветаны Омельчук и Олега Вайнштейна.
- 20:00 — Симфонический вечер — Академический оркестр филармонии под управлением Максима Алексеева исполнит Второй фортепианный концерт Прокофьева — новаторское произведение 1913 года, а также концерты Штрауса и Альбрехтсбергера.
Куда сходить на День народного единства в Казани
Органное королевство. Бах и Гендель. Возможная встреча
Орган «Зарядье» — настоящий король инструментов — и его хранительница, Лада Лабзина, готовят уникальное событие. В основе — исторический парадокс: Бах и Гендель, гении-современники, так и не смогли пересечься.
В длинные ноябрьские выходные можно послушать орган
Музыкально-драматическая композиция «Возможная встреча» становится мостом через века. О чем бы говорили два великих мастера? Ответ — в диалоге музыки и слова в стенах «Органного королевства».
Когда: 2 ноября 2025, 12:00
Зиланткон
Ежегодный конвент фантастики и ролевых игр «Другой мир», где гости смогут
- Театр и музыка: Увидеть гастрольную премьеру «Последнее испытание» от режиссера Полины Нахимовской и услышать более 30 концертов, от Олега Медведева и Кошки Сашки до эпичного ВИА «Выдра».
- Творчество и мастерство: Посетить интенсивы для писателей и поэтов, чтобы отточить свое слово, или мастер-классы по вокалу для будущих бардов.
- Игры и движение: Сразиться в турнире по артистическому фехтованию или погрузиться в магию настольных ролевых игр за одним из множества столов.
- Танцы и общение: Под звуки фолк-рок ансамблей танцевать на фэнтези-балах, организаторы подготовят гостей на мастер-классах.
Когда: 2 ноября 2025, 10:00-22:00
Альфия Авзалова. Путь в вечность
При поддержке Фонда Альфии Авзаловой на сцену возвращается мон — душа татарской культуры. Новый байопик под руководством Айдара Заббарова — это глубокое исследование жизни великой певицы. Этот спектакль — мост между поколениями, творческий памятник женщине, чей талант и трудолюбие зажигали сцену. Путь в вечность продолжается.
Драматург Резеда Губева и Зульфия Авзалова помогают создать многогранный портрет артистки, чье творчество стало национальным достоянием. В основе постановки — личные размышления Альфии Авзаловой из книги «О себе», где она делилась тайнами рождения песни и своей творческой судьбой.
Зрителей ждет погружение в мир, где музыка — это жизнь. В спектакле звучат подлинные фонограммы голосов эпохи: самой Альфии Авзаловой, Рашида Вагапова и Зифы Басыровой. Массовые сцены, исполненные артистами театра, воссоздают атмосферу времени, где Авзалова была и остается сердцем татарской культуры.
Когда: 3 ноября 2025 в 17:00
Гузель Уразова. Кабатланмас
Забудьте все, что вы видели раньше. Каждое выступление Гузель Уразовой — это уникальная вселенная, созданная с нуля. Вас ждет полное погружение: от безупречных вокальных партий и феерической хореографии до революционной сценографии и ослепительных спецэффектов.
В программе — хиты и долгожданные премьеры
Готовьтесь к магии, которую невозможно забыть. «Это будет неповторимое шоу, которого вы еще не видели, и мы с нетерпением ждем момента, когда покажем его своим поклонникам», — делятся Гузель и Ильдар.
Когда: 1 ноября 2025 — 5 ноября 2025, 15:00, 19:00
Куда сходить на День народного единства в Новосибирске
Спектакль «Люди своевременных взглядов»
Спектакль создан на основе произведений популярного московского писателя Александра Цыпкина — автора культовых сборников рассказов и создателя проекта «БеспринцЫпные чтения».
Театр-постановщик: «Красный факел»
Постановка представляет собой альманах комических и одновременно глубоких историй, объединенных темой современной жизни с ее абсурдными и трогательными ситуациями. Особенностью спектакля станет личное участие автора — Александр Цыпкин лично выйдет на сцену в роли Рассказчика в премьерных показах.
Создатели и исполнители
- Режиссер: Александр Созонов
- В ролях: Виктор Жлудов, Анастасия Косенко, Владимир Лемешонок
Когда: 3 ноября, 18:00
Экскурсия с мастер-классом «О России с любовью!»
Новосибирский художественный музей приглашает юных художников 9-12 лет на уникальную программу, посвященную образам русской природы в творчестве великих живописцев.
Что ждет участников
- Знакомство с подлинными произведениями Шишкина, Клевера, Жуковского и Киселева из коллекции музея
- Исследование того, как мастера передавали красоту родной природы
- Практическое занятие по созданию собственной картины «Березовая роща» в технике сухой пастели
Программа позволяет не только познакомиться с классическим наследием, но и создать собственную работу, вдохновленную шедеврами русской живописи. Идеальный формат для первого серьезного знакомства с искусством и развития творческих способностей.
День народного единства в Филармонии
4 ноября в Новосибирске состоится особое музыкальное событие, приуроченное к празднованию Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией Матери.
Участники
- Новосибирская хоровая капелла
- Русский академический оркестр
- Новосибирский областной народный хор
- Сибирский центр колокольного искусства
На одной сцене выступят ведущие коллективы региона, объединив традиции академического и народного искусства
Программа концерта
В первом отделении прозвучат произведения Георгия Свиридова, чье 110-летие отмечается в 2025 году. Во втором отделении вниманию публики будут представлены хоровые сочинения Свиридова, русские народные и авторские песни. Кульминацией станет масштабная композиция «Русь от края до края» в исполнении Новосибирского областного народного хора под управлением Максима Павлова.
Особые гости: Дирижеры — Рустам Дильмухаметов, Игорь Юдин и приглашенный маэстро из Москвы Максим Павлов. Ведущая — искусствовед Гульмира Купреева.
Концерт проходит в рамках Фестиваля хоровой музыки Credo Chorus, организатором которого выступает Новосибирская хоровая капелла, отмечающая в 2026 году 45-летие творческой деятельности.
Когда: 4 ноября,18:00
Куда сходить на День народного единства в Нижнем Новгороде
Раневская — «Одинокая насмешница»
Уникальная драматическая комедия, созданная как дар великой актрисе Фаине Раневской. Этот легендарный спектакль уже покорил десятки тысяч зрителей в России и за рубежом.
Особенности постановки
- В основе спектакля — подлинные высказывания и афоризмы Раневской, собранные из воспоминаний современников и литературных источников
- Действие происходит в московской квартире актрисы в последний год ее жизни
- Зритель встречается с разными гранями гения
Почему это стоит увидеть
Спектакль мастерски соединяет комическое и трагическое, создавая многогранный портрет великой актрисы. Авторы показывают Раневскую такой, какой она была — остроумной, мудрой, ранимой и невероятно человечной.
Когда: 4 ноября, 19:00
«Классика при свечах. Времена года Вивальди»
«Вселенная классики» приглашает на уникальный концерт: Вивальди, как вы еще не слышали. Забудьте о стандартных залах — только живой звук струнного квинтета и гипнотическая магия сотен свечей. Легендарные «Времена года» предстанут в новом свете: от нежной «Весны» до пронзительной «Зимы» вы проживете всю гамму эмоций в одном вечере. Это интенсивное погружение в классику, где музыка и атмосфера сливаются в идеальный симбиоз.
Когда: 2 и 3 ноября в 19:00
Экскурсия со стендап-комиком по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород с гордостью представляет уникальный формат досуга, успешно завоевавший признание в столицах, — стендап-экскурсии. Этот синтез живого юмора и увлекательного краеведения позволяет по-новому взглянуть на историю города.
Доходный дом Фролова
Гости откроют для себя Нижний с неожиданной стороны, где за фасадом знакомых улиц скрываются захватывающие сюжеты. Кто именно был замурован в подземном коллекторе, и почему некоторые старинные усадьбы стыдливо скрывают свои таблички? Какой банк скрывает за своими дверями интерьеры, соперничающие с дворцовыми? Ответы на эти вопросы раскроются в ходе экскурсии.
Организаторы приглашают на эту прогулку не только гостей города, но и коренных нижегородцев, уверяя, что даже они откроют для себя нечто совершенно новое. Экскурсия начнется по адресу: ул. Большая Покровская, 39а.
Свидание в Тишине + Два мастер-класса
Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора (10:00, 14:00, 17:00)
Свидание «В Тишине»
Гости погрузятся в уникальный формат романтического свидания, где главным инструментом общения станут не слова, а эмоции и ощущения. Эта интерактивная экскурсия проведет посетителей через серию из пяти специально подготовленных зон, в которых вы откроете для своего партнера совершенно новые грани. Организаторы обещают исключительно уютную и приватную обстановку, поэтому посторонние посетители не помешают погружению в процесс взаимного узнавания друг друга.
Мастер-класс «Угадай аромат»
На этом занятии гости откроют удивительную связь между характером человека и его обонятельными предпочтениями. В формате увлекательной ароматической игры предстоит распознать и определить четырнадцать различных источников запаха. Кульминацией мастер-класса станет создание собственного арома-амулета. Гости самостоятельно изготовят его из специально обожженной глины, заключив внутрь отобранный ими уникальный аромат.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты»
Организаторы приглашают на невероятно вкусный и сладкий мастер-класс, посвященный искусству шоколада. Гости не только познакомятся с богатой историей этого лакомства, но и под руководством мастера создадут собственные шоколадные конфеты по уникальному рецепту. Кулинарные шедевры будут упакованы в элегантную подарочную коробку, чтобы забрать их с собой и продлить сладкие воспоминания об этом дне.
Куда сходить на День народного единства в Сочи
В Сочи пройдет более 60 мероприятий
Со 2 по 4 ноября праздничные события, объединенные темой единства и многообразия, пройдут во всех районах муниципалитета. Центральной площадкой станет площадь Флага, где развернется масштабная выставка национальных культур, ярмарка декоративно-прикладного искусства, концерт и шествие военно-патриотических объединений.
Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию
Ключевые события по датам и локациям
2 ноября:
- Универсальный спорткомплекс «Лазаревский» (с 10:00) — Турнир по настольному теннису.
- РДК «Аэлита», Хоста (с 15:00) — Праздничный концерт.
- В рамках Недели моды – презентация коллекции одежды, посвященной Сочи.
3 ноября:
- Ул. Навагинская (с 12:00) — Выставка национальных культур от Городского студенческого совета.
- Парк «Ривьера» (с 14:00) — Праздник русской культуры и спорта «Русский двор».
4 ноября:
- Адлерский парк культуры и отдыха (с 11:00) — Фестиваль «Гармония единства».
- Парк 50 лет Победы, Хоста (с 12:00) — «Веселые старты» и праздничная программа.
- Площадь Олимпийцев, горный кластер (с 13:00) — Анимация и тематический квиз.
