Куда сходить в ноябрьские праздники в Питере и Сочи: афиша

Афиша на длинные выходные ноябрьских праздников Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В ноябрьские выходные 2025 года главные города России приготовили насыщенную программу для ценителей истории, искусства и просто хорошего настроения. От специальных кинопоказов советской классики в Санкт-Петербурге и масштабного фестиваля в Сочи до уникальных стендап-экскурсии по Нижнему Новгороду. Главные события, которые раскроют культурное многообразие страны — в материале URA.RU.

Куда сходить на День народного единства в Санкт-Петербурге

Кинопоказы ко Дню народного единства

С 1 по 5 ноября 2025 года сеть кинотеатров «Петербург-кино» приглашает на специальные показы советского кинематографа, посвященные Дню народного единства.

Расписание и анонсы фильмов

«Илья Муромец» (1956) — Первый советский фильм, снятый для широкого экрана. Режиссер Александр Птушко оживил на пленке древнерусские былины о легендарном богатыре.

Продолжение после рекламы

1 ноября, 10:00 — Кинотеатр «Уран»

— Кинотеатр «Уран» 4 ноября, 13:40 — Кинотеатр «Дружба»

«Минин и Пожарский» (1939) — Эпичная картина Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера о создании народного ополчения в Смутное время для освобождения Москвы от интервентов.

4 ноября, 10:00 — Кинотеатр «Родина»

«Трактористы» (1939) — Комедийная мелодрама, где бывший танкист Клим Ярко сталкивается с хитрым планом своей возлюбленной Марьяны, которая для отваживания ухажеров объявила о своих чувствах к деревенскому лентяю.

В кинотеатре «Родина» покажут фильм «Трактористы» (1939) Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

4 ноября, 11:00 — Кинотеатр «Восход»

«Борис Годунов» (1986) — Грандиозная экранизация Сергея Бондарчука трагедии Пушкина, погружающая в эпоху политических интриг и появления самозванца Лжедмитрия.

4 ноября, 11:00 — Кинотеатр «Фильмофонд»

«Неуловимые мстители» (1967) — Культовая приключенческая лента Эдмонда Кеосаяна о смелых подростках, бросивших вызов банде атамана Бурнаша в годы Гражданской войны.

5 ноября, 10:30 — Кинотеатр «Заневский»

Дополнительные сеансы в кинотеатре «Заневский»:

5 ноября: «Новые приключения неуловимых» (1968)

«Новые приключения неуловимых» (1968) 6 ноября: «Илья Муромец» (1956), «Кубанские казаки» (1949)

«Илья Муромец» (1956), «Кубанские казаки» (1949) 7 ноября: «Минин и Пожарский» (1939), «Александр Невский» (1938)

«Минин и Пожарский» (1939), «Александр Невский» (1938) 10 ноября: «Адмирал Нахимов» (1946), «Адмирал Ушаков» (1953)

День народного единства в Российском этнографическом музее

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и празднования Дня народного единства Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге подготовил особую программу «В единстве — сила, в искусстве — душа!». 4 ноября 2025 года гостей ждет погружение в культурное многообразие России.

Программа праздника:

Тематические экскурсии для детей и взрослых о традициях и культуре народов России.

для детей и взрослых о традициях и культуре народов России. Творческие мастер-классы по созданию аутентичных сувениров: брелоки-валенки, тканые пояса на бердо и берестяные солонки.

по созданию аутентичных сувениров: брелоки-валенки, тканые пояса на бердо и берестяные солонки. Лекционный марафон от научных сотрудников музея для глубокого погружения в историю.

от научных сотрудников музея для глубокого погружения в историю. Детская программа: показ мультфильмов по народным сказкам и старинные игры (бирюльки, дальдза).

показ мультфильмов по народным сказкам и старинные игры (бирюльки, дальдза). Игра-путешествие с маршрутным листом по экспозиции «Арктика – земля обитаемая».

с маршрутным листом по экспозиции «Арктика – земля обитаемая». Финальный концерт с участием учащихся Санкт-Петербургского музыкального лицея, где прозвучат классические и народные мелодии.

1 ноября в 12:00 музей даст старт юбилейному «Большому этнографическому диктанту». Также для посетителей открыты постоянные экспозиции и временные выставки, посвященные русской старине, настольным играм Евразии и традиционной утвари.

День народного единства в библиотеках

В ноябре 2025 года городские библиотеки подготовили специальную программу ко Дню народного единства. Читателей ждут выставки, творческие мастер-классы и лекции, раскрывающие тему культурного многообразия России.

Выставочные проекты

РНБ (29.10–24.11): Выставка «День народного единства: биография праздника» с редкими изданиями, включая работы Забелина, Богданова и Перевезенцева.

(29.10–24.11): Выставка «День народного единства: биография праздника» с редкими изданиями, включая работы Забелина, Богданова и Перевезенцева. Библиотека им. Лихачева (01–27.11): Планшетная экспозиция «В единстве народов — сила России» на основе коллекции фалериста Бориса Ларионова.

(01–27.11): Планшетная экспозиция «В единстве народов — сила России» на основе коллекции фалериста Бориса Ларионова. Библиотека роста и карьеры (с 01.11): Интерактивный фотопроект «То, что нас объединяет», созданный совместно с читателями.

Продолжение после рекламы

Читателей ждут выставки, творческие мастер-классы и лекции Фото: К.Артём.1 / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Мастер-классы и события

2 ноября, Библиотека «Горелово» : Художественный мастер-класс «Салют над Невой» с использованием нестандартных материалов.

: Художественный мастер-класс «Салют над Невой» с использованием нестандартных материалов. 3 ноября, Библиотека «Точки зрения» (16:00–20:00): Спецпрограмма в рамках «Ночи искусств» — лекции и концерты, посвященные искусству военных лет.

(16:00–20:00): Спецпрограмма в рамках «Ночи искусств» — лекции и концерты, посвященные искусству военных лет. 5 ноября, Библиотека «Орбита»: Творческий мастер-класс «Ай, да чудо — балалайка!» по созданию стилизованных макетов народного инструмента.

День народного единства в театре имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета 4 ноября 2025 года приглашает петербуржцев и гостей города провести праздничный день за просмотром трех разножанровых спектаклей, предназначенных для зрителей всех возрастов. Уникальная возможность провести праздничный день в мире искусства — от детской сказки утром до взрослой психологической драмы вечером.

Программа спектаклей

11:00 — «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» — Режиссер Нора Райхштейн представляет новую интерпретацию любимой сказки Астрид Линдгрен. Особенностью постановки стало исполнение роли Карлсона Заслуженным артистом России Александром Новиковым.

17:00 — «О любви немало песен сложено» (Малая сцена) — Лирический спектакль-концерт Олега Левакова, объединяющий золотые хиты Дунаевского, Антонова и Гладкова с поэзией Ахматовой, Рождественского и Пастернака. Это музыкальное признание в любви родному городу и близким людям.

19:00 — «Фальшивая нота» (Большая сцена) — Интеллектуальная психологическая драма Владимира Петрова по пьесе Дидье Карона. После неудачного концерта маэстро встречается с таинственным поклонником, и их диалог постепенно превращается в напряженное противостояние, меняющее жизни обоих.

День народного единства в Русском музее

Русский музей 4 ноября 2025 года дарит петербуржцам и гостям города особый подарок ко Дню народного единства — бесплатный вход в Михайловский замок.

Михайловский замок — единственный в России дворцовый комплекс, сочетающий элементы классицизма и готики Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Михайловский замок расположен в историческом центре города, его оригинальная планировка с восьмиугольным внутренним двором делают его настоящим архитектурным памятником федерального значения.

Главные активности дня

Свободный доступ к постоянной экспозиции, включающей архитектурные шедевры XVIII века, императорские покои и коллекцию работ русских художников от Федора Васильева до Алексея Пахомова.

к постоянной экспозиции, включающей архитектурные шедевры XVIII века, императорские покои и коллекцию работ русских художников от Федора Васильева до Алексея Пахомова. Выставка Григория Гукасова «Мы от рода русского», доступная до 17 ноября и раскрывающая тему национальной идентичности.

«Мы от рода русского», доступная до 17 ноября и раскрывающая тему национальной идентичности. Эксклюзивная экскурсия «Традиции императорского двора: история в лицах» с посещением личных покоев Павла I и рассказом о дворцовых интригах императорской эпохи.

День народного единства в Филармонии Шостаковича

Санкт-Петербургская филармония 4 ноября 2025 года приглашает на особую программу, объединяющую историю, оперу и симфоническую музыку. Старейшая филармония России, расположенная в здании-памятнике федерального значения, подготовила мероприятия на весь день.

Продолжение после рекламы

Программа праздника

11:00 — Экскурсия по Большому залу с посещением Царских комнат — Уникальная возможность познакомиться с историей здания 1839 года постройки и его парадными интерьерами.

Уникальная возможность познакомиться с историей здания 1839 года постройки и его парадными интерьерами. 15:00 — Опера-спектакль «Золушка» — Постановка по мотивам оперы Россини с участием солистов Мариинского театра, театра «Зазеркалье» и Музыкального театра Шаляпина. В главных партиях — Клим Тихонов и Цветана Омельчук.

Постановка по мотивам оперы Россини с участием солистов Мариинского театра, театра «Зазеркалье» и Музыкального театра Шаляпина. В главных партиях — Клим Тихонов и Цветана Омельчук. 18:00 — Лекция «Рихард Вагнер — первый "современный" дирижер» — Искусствовед филармонии раскроет малоизвестные страницы музыкальной истории Петербурга.

Искусствовед филармонии раскроет малоизвестные страницы музыкальной истории Петербурга. 19:00 — Концерт «Музыка Победы» — В рамках фестиваля «Серебряная лира» прозвучат произведения Чайковского, Прокофьева и песни военных лет в исполнении Цветаны Омельчук и Олега Вайнштейна.

В рамках фестиваля «Серебряная лира» прозвучат произведения Чайковского, Прокофьева и песни военных лет в исполнении Цветаны Омельчук и Олега Вайнштейна. 20:00 — Симфонический вечер — Академический оркестр филармонии под управлением Максима Алексеева исполнит Второй фортепианный концерт Прокофьева — новаторское произведение 1913 года, а также концерты Штрауса и Альбрехтсбергера.

Куда сходить на День народного единства в Казани

Органное королевство. Бах и Гендель. Возможная встреча

Орган «Зарядье» — настоящий король инструментов — и его хранительница, Лада Лабзина, готовят уникальное событие. В основе — исторический парадокс: Бах и Гендель, гении-современники, так и не смогли пересечься.

В длинные ноябрьские выходные можно послушать орган Фото: Правительство Республики Татарстан / Wikipedia / CC BY 4.0

Музыкально-драматическая композиция «Возможная встреча» становится мостом через века. О чем бы говорили два великих мастера? Ответ — в диалоге музыки и слова в стенах «Органного королевства».

Когда: 2 ноября 2025, 12:00

Зиланткон

Ежегодный конвент фантастики и ролевых игр «Другой мир», где гости смогут

Театр и музыка: Увидеть гастрольную премьеру «Последнее испытание» от режиссера Полины Нахимовской и услышать более 30 концертов, от Олега Медведева и Кошки Сашки до эпичного ВИА «Выдра».

Увидеть гастрольную премьеру «Последнее испытание» от режиссера Полины Нахимовской и услышать более 30 концертов, от Олега Медведева и Кошки Сашки до эпичного ВИА «Выдра». Творчество и мастерство: Посетить интенсивы для писателей и поэтов, чтобы отточить свое слово, или мастер-классы по вокалу для будущих бардов.

Посетить интенсивы для писателей и поэтов, чтобы отточить свое слово, или мастер-классы по вокалу для будущих бардов. Игры и движение: Сразиться в турнире по артистическому фехтованию или погрузиться в магию настольных ролевых игр за одним из множества столов.

Сразиться в турнире по артистическому фехтованию или погрузиться в магию настольных ролевых игр за одним из множества столов. Танцы и общение: Под звуки фолк-рок ансамблей танцевать на фэнтези-балах, организаторы подготовят гостей на мастер-классах.

Когда: 2 ноября 2025, 10:00-22:00

Альфия Авзалова. Путь в вечность

При поддержке Фонда Альфии Авзаловой на сцену возвращается мон — душа татарской культуры. Новый байопик под руководством Айдара Заббарова — это глубокое исследование жизни великой певицы. Этот спектакль — мост между поколениями, творческий памятник женщине, чей талант и трудолюбие зажигали сцену. Путь в вечность продолжается.

Драматург Резеда Губева и Зульфия Авзалова помогают создать многогранный портрет артистки, чье творчество стало национальным достоянием. В основе постановки — личные размышления Альфии Авзаловой из книги «О себе», где она делилась тайнами рождения песни и своей творческой судьбой.

Продолжение после рекламы

Зрителей ждет погружение в мир, где музыка — это жизнь. В спектакле звучат подлинные фонограммы голосов эпохи: самой Альфии Авзаловой, Рашида Вагапова и Зифы Басыровой. Массовые сцены, исполненные артистами театра, воссоздают атмосферу времени, где Авзалова была и остается сердцем татарской культуры.

Когда: 3 ноября 2025 в 17:00

Гузель Уразова. Кабатланмас

Забудьте все, что вы видели раньше. Каждое выступление Гузель Уразовой — это уникальная вселенная, созданная с нуля. Вас ждет полное погружение: от безупречных вокальных партий и феерической хореографии до революционной сценографии и ослепительных спецэффектов.

В программе — хиты и долгожданные премьеры Фото: Вконтакте / Гузель Уразова

Готовьтесь к магии, которую невозможно забыть. «Это будет неповторимое шоу, которого вы еще не видели, и мы с нетерпением ждем момента, когда покажем его своим поклонникам», — делятся Гузель и Ильдар.

Когда: 1 ноября 2025 — 5 ноября 2025, 15:00, 19:00

Куда сходить на День народного единства в Новосибирске

Спектакль «Люди своевременных взглядов»

Спектакль создан на основе произведений популярного московского писателя Александра Цыпкина — автора культовых сборников рассказов и создателя проекта «БеспринцЫпные чтения».

Театр-постановщик: «Красный факел» Фото: Lyana Red Torch / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Постановка представляет собой альманах комических и одновременно глубоких историй, объединенных темой современной жизни с ее абсурдными и трогательными ситуациями. Особенностью спектакля станет личное участие автора — Александр Цыпкин лично выйдет на сцену в роли Рассказчика в премьерных показах.

Создатели и исполнители

Режиссер: Александр Созонов

В ролях: Виктор Жлудов, Анастасия Косенко, Владимир Лемешонок

Когда: 3 ноября, 18:00

Экскурсия с мастер-классом «О России с любовью!»

Новосибирский художественный музей приглашает юных художников 9-12 лет на уникальную программу, посвященную образам русской природы в творчестве великих живописцев.

Что ждет участников

Знакомство с подлинными произведениями Шишкина, Клевера, Жуковского и Киселева из коллекции музея

Исследование того, как мастера передавали красоту родной природы

Практическое занятие по созданию собственной картины «Березовая роща» в технике сухой пастели

Программа позволяет не только познакомиться с классическим наследием, но и создать собственную работу, вдохновленную шедеврами русской живописи. Идеальный формат для первого серьезного знакомства с искусством и развития творческих способностей.

День народного единства в Филармонии

4 ноября в Новосибирске состоится особое музыкальное событие, приуроченное к празднованию Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией Матери.

Участники

Новосибирская хоровая капелла

Русский академический оркестр

Новосибирский областной народный хор

Сибирский центр колокольного искусства

На одной сцене выступят ведущие коллективы региона, объединив традиции академического и народного искусства Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Программа концерта

В первом отделении прозвучат произведения Георгия Свиридова, чье 110-летие отмечается в 2025 году. Во втором отделении вниманию публики будут представлены хоровые сочинения Свиридова, русские народные и авторские песни. Кульминацией станет масштабная композиция «Русь от края до края» в исполнении Новосибирского областного народного хора под управлением Максима Павлова.

Продолжение после рекламы

Особые гости: Дирижеры — Рустам Дильмухаметов, Игорь Юдин и приглашенный маэстро из Москвы Максим Павлов. Ведущая — искусствовед Гульмира Купреева.

Концерт проходит в рамках Фестиваля хоровой музыки Credo Chorus, организатором которого выступает Новосибирская хоровая капелла, отмечающая в 2026 году 45-летие творческой деятельности.

18:00

Куда сходить на День народного единства в Нижнем Новгороде

Раневская — «Одинокая насмешница»

Уникальная драматическая комедия, созданная как дар великой актрисе Фаине Раневской. Этот легендарный спектакль уже покорил десятки тысяч зрителей в России и за рубежом.

Особенности постановки

В основе спектакля — подлинные высказывания и афоризмы Раневской, собранные из воспоминаний современников и литературных источников

Действие происходит в московской квартире актрисы в последний год ее жизни

Зритель встречается с разными гранями гения

Почему это стоит увидеть

Спектакль мастерски соединяет комическое и трагическое, создавая многогранный портрет великой актрисы. Авторы показывают Раневскую такой, какой она была — остроумной, мудрой, ранимой и невероятно человечной.

Когда: 4 ноября, 19:00

«Классика при свечах. Времена года Вивальди»

«Вселенная классики» приглашает на уникальный концерт: Вивальди, как вы еще не слышали. Забудьте о стандартных залах — только живой звук струнного квинтета и гипнотическая магия сотен свечей. Легендарные «Времена года» предстанут в новом свете: от нежной «Весны» до пронзительной «Зимы» вы проживете всю гамму эмоций в одном вечере. Это интенсивное погружение в классику, где музыка и атмосфера сливаются в идеальный симбиоз.

Когда: 2 и 3 ноября в 19:00

Экскурсия со стендап-комиком по Нижнему Новгороду

Нижний Новгород с гордостью представляет уникальный формат досуга, успешно завоевавший признание в столицах, — стендап-экскурсии. Этот синтез живого юмора и увлекательного краеведения позволяет по-новому взглянуть на историю города.

Доходный дом Фролова Фото: Stanislava Kulak / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Гости откроют для себя Нижний с неожиданной стороны, где за фасадом знакомых улиц скрываются захватывающие сюжеты. Кто именно был замурован в подземном коллекторе, и почему некоторые старинные усадьбы стыдливо скрывают свои таблички? Какой банк скрывает за своими дверями интерьеры, соперничающие с дворцовыми? Ответы на эти вопросы раскроются в ходе экскурсии.

Организаторы приглашают на эту прогулку не только гостей города, но и коренных нижегородцев, уверяя, что даже они откроют для себя нечто совершенно новое. Экскурсия начнется по адресу: ул. Большая Покровская, 39а.

Свидание в Тишине + Два мастер-класса

Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора (10:00, 14:00, 17:00)

Свидание «В Тишине»

Гости погрузятся в уникальный формат романтического свидания, где главным инструментом общения станут не слова, а эмоции и ощущения. Эта интерактивная экскурсия проведет посетителей через серию из пяти специально подготовленных зон, в которых вы откроете для своего партнера совершенно новые грани. Организаторы обещают исключительно уютную и приватную обстановку, поэтому посторонние посетители не помешают погружению в процесс взаимного узнавания друг друга.

Продолжение после рекламы

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом занятии гости откроют удивительную связь между характером человека и его обонятельными предпочтениями. В формате увлекательной ароматической игры предстоит распознать и определить четырнадцать различных источников запаха. Кульминацией мастер-класса станет создание собственного арома-амулета. Гости самостоятельно изготовят его из специально обожженной глины, заключив внутрь отобранный ими уникальный аромат.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Организаторы приглашают на невероятно вкусный и сладкий мастер-класс, посвященный искусству шоколада. Гости не только познакомятся с богатой историей этого лакомства, но и под руководством мастера создадут собственные шоколадные конфеты по уникальному рецепту. Кулинарные шедевры будут упакованы в элегантную подарочную коробку, чтобы забрать их с собой и продлить сладкие воспоминания об этом дне.

Куда сходить на День народного единства в Сочи

В Сочи пройдет более 60 мероприятий

Со 2 по 4 ноября праздничные события, объединенные темой единства и многообразия, пройдут во всех районах муниципалитета. Центральной площадкой станет площадь Флага, где развернется масштабная выставка национальных культур, ярмарка декоративно-прикладного искусства, концерт и шествие военно-патриотических объединений.

Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию Фото: Олеся Чорнявская / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Ключевые события по датам и локациям

2 ноября:

Универсальный спорткомплекс «Лазаревский» (с 10:00) — Турнир по настольному теннису.

(с 10:00) — Турнир по настольному теннису. РДК «Аэлита», Хоста (с 15:00) — Праздничный концерт.

(с 15:00) — Праздничный концерт. В рамках Недели моды – презентация коллекции одежды, посвященной Сочи.

3 ноября:

Ул. Навагинская (с 12:00) — Выставка национальных культур от Городского студенческого совета.

(с 12:00) — Выставка национальных культур от Городского студенческого совета. Парк «Ривьера» (с 14:00) — Праздник русской культуры и спорта «Русский двор».

4 ноября: