04 апреля 2022

Директор магазина связи в Кургане украл телефоны и сдал в ломбард

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефоны. Екатеринбург, телефоны
Мужчину обвинили в хищении из магазина 16 телефонов Фото:

Сотруднику магазина «Мотив» в Кургане предъявлено обвинение в растрате. По данным правоохранительных органов, он похитил из салона связи 16 телефонов и карты памяти, а затем сдал их в комиссионные магазины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Дознанием установлено, что мужчина, являясь директором магазина „Мотив“, расположенного в Кургане, в декабре 2021 года совершил хищение 16 новых сотовых телефонов и карты памяти на общую сумму более 170 тысяч рублей. Похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины, получив за это денежные средства», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Обвинительный акт утвержден заместителем прокурора Кургана, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Сотруднику магазина «Мотив» в Кургане предъявлено обвинение в растрате. По данным правоохранительных органов, он похитил из салона связи 16 телефонов и карты памяти, а затем сдал их в комиссионные магазины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Дознанием установлено, что мужчина, являясь директором магазина „Мотив“, расположенного в Кургане, в декабре 2021 года совершил хищение 16 новых сотовых телефонов и карты памяти на общую сумму более 170 тысяч рублей. Похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины, получив за это денежные средства», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Обвинительный акт утвержден заместителем прокурора Кургана, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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