Директор магазина связи в Кургане украл телефоны и сдал в ломбард

Мужчину обвинили в хищении из магазина 16 телефонов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотруднику магазина «Мотив» в Кургане предъявлено обвинение в растрате. По данным правоохранительных органов, он похитил из салона связи 16 телефонов и карты памяти, а затем сдал их в комиссионные магазины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Дознанием установлено, что мужчина, являясь директором магазина „Мотив“, расположенного в Кургане, в декабре 2021 года совершил хищение 16 новых сотовых телефонов и карты памяти на общую сумму более 170 тысяч рублей. Похищенное имущество он сдал в различные комиссионные магазины, получив за это денежные средства», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Обвинительный акт утвержден заместителем прокурора Кургана, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.