Курганскому бизнесу выделят 60 млн рублей на импортозамещение

Предпринимателям Курганской области дадут денег на новое оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предпринимателям возместят часть затрат по договорам лизинга на приобретение производственного оборудования, которое будет работать в рамках импортозамещения. Подать заявку на получение поддержки можно в Агентство технологического развития, сообщает Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».

«Компенсировать можно до 50 процентов затрат по одному договору лизинга. Максимальная сумма компенсации 50 миллионов рублей, а для резидентов индустриальных парков Курганской области — 60 миллионов. Сейчас очень важно, чтобы предприятия могли приобретать современное оборудование для выпуска высокотехнологичной и инновационной импортозамещающей продукции», — сообщила гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

В Фонде отметили, что это наиболее популярная мера государственной поддержки. Только с начала этого года на компенсацию по договорам лизинга было направлено более 70 миллионов рублей для девяти предприятий. В бизнес-сообществе уверены, что в условиях санкций предприятия региона откроют новые возможности.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.