Челябинский губернатор отчитался о доходах

Алексей Текслер сообщил, сколько заработал на посту губернатора Челябинской области в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 мая разместил третью декларацию о доходах с момента избрания. Согласно документу, в 2021 году глава региона заработал чуть больше 13,5 млн рублей.

Доходы главы региона выросли по сравнению с 2020 годом (12,5 млн рублей). Это было почти на 5 млн рублей меньше, чем по итогам 2019 года, когда доходы Текслера составили почти 17 млн рублей. Тогда высокий заработок главы региона объяснили компенсациями за неиспользованные отпуска за пять лет работы при увольнении из Минэнерго РФ.

Заработок супруги губернатора Ирины Текслер составил 10,3 тысячи рублей. По итогам 2020 года она отчиталась за 219 тысяч рублей, а годом ранее сообщила о 277 рублях, полученных в качестве процентов на вклад в банке. Жена главы региона является учредителем благотворительного Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020, но работает в нем бесплатно. У сына Михаила, который пока учится в школе, доходов нет.

Текслеры по-прежнему владеют квартирой на Кипре площадью 114 квадратных метров, купленной еще во время работы в Минэнерго РФ. В собственности губернатора две квартиры в России площадью 145,5 и 67,2 (половина доли) квадратных метра, а также два машиноместа. У Ирины Текслер также есть жилой дом в 330 квадратных метров, квартиры площадью 63,7 и 43,6 квадратных метра, автомобили Land Rover Range Rover и Honda FR-V и машиноместо.