Власти ХМАО вмешались в конфликт депутатов

Власти ХМАО обратились к региональным надзорным органам из-за конфликта депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО отреагировали на заявления депутата думы Урая, который обвинил коллегу, а также директора городского «Водоканала» Анжелу Борисову, в приеме на работу мужа, коррупции, и ряде нарушений на самом предприятии. Аппаратом губернатора ХМАО были направлены обращения в надзорные органы и полицию региона.

«Обращение направлено для рассмотрения в администрацию городского округа Урай, в Государственную инспекцию труда ХМАО и в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу», — сказано в ответе депутату городской думы Леонарду Насибуллину (копия документов есть в распоряжении редакции). Вместе с этим, в связи с подозрениями на нарушения пожарной безопасности, обращения поступили в окружной Роспотребнадзор и МЧС по ХМАО.

Оперативно получить комментарий Борисовой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Анжела Борисова устроила к себе на работу мужа. Ее супруг занимает должность главного механика на предприятии. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.