04 апреля 2022

Власти ХМАО вмешались в конфликт депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Власти ХМАО обратились к региональным надзорным органам из-за конфликта депутатов Фото:

Власти ХМАО отреагировали на заявления депутата думы Урая, который обвинил коллегу, а также директора городского «Водоканала» Анжелу Борисову, в приеме на работу мужа, коррупции, и ряде нарушений на самом предприятии. Аппаратом губернатора ХМАО были направлены обращения в надзорные органы и полицию региона.

«Обращение направлено для рассмотрения в администрацию городского округа Урай, в Государственную инспекцию труда ХМАО и в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу», — сказано в ответе депутату городской думы Леонарду Насибуллину (копия документов есть в распоряжении редакции). Вместе с этим, в связи с подозрениями на нарушения пожарной безопасности, обращения поступили в окружной Роспотребнадзор и МЧС по ХМАО.

Оперативно получить комментарий Борисовой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Анжела Борисова устроила к себе на работу мужа. Ее супруг занимает должность главного механика на предприятии. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.

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Власти ХМАО отреагировали на заявления депутата думы Урая, который обвинил коллегу, а также директора городского «Водоканала» Анжелу Борисову, в приеме на работу мужа, коррупции, и ряде нарушений на самом предприятии. Аппаратом губернатора ХМАО были направлены обращения в надзорные органы и полицию региона. «Обращение направлено для рассмотрения в администрацию городского округа Урай, в Государственную инспекцию труда ХМАО и в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу», — сказано в ответе депутату городской думы Леонарду Насибуллину (копия документов есть в распоряжении редакции). Вместе с этим, в связи с подозрениями на нарушения пожарной безопасности, обращения поступили в окружной Роспотребнадзор и МЧС по ХМАО. Оперативно получить комментарий Борисовой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Анжела Борисова устроила к себе на работу мужа. Ее супруг занимает должность главного механика на предприятии. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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