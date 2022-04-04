Власти ХМАО вмешались в конфликт депутатов

Власти ХМАО отреагировали на заявления депутата думы Урая, который обвинил коллегу, а также директора городского «Водоканала» Анжелу Борисову, в приеме на работу мужа, коррупции, и ряде нарушений на самом предприятии. Аппаратом губернатора ХМАО были направлены обращения в надзорные органы и полицию региона.
«Обращение направлено для рассмотрения в администрацию городского округа Урай, в Государственную инспекцию труда ХМАО и в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу», — сказано в ответе депутату городской думы Леонарду Насибуллину (копия документов есть в распоряжении редакции). Вместе с этим, в связи с подозрениями на нарушения пожарной безопасности, обращения поступили в окружной Роспотребнадзор и МЧС по ХМАО.
Оперативно получить комментарий Борисовой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства.
Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Анжела Борисова устроила к себе на работу мужа. Ее супруг занимает должность главного механика на предприятии. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.
Власти ХМАО отреагировали на заявления депутата думы Урая, который обвинил коллегу, а также директора городского «Водоканала» Анжелу Борисову, в приеме на работу мужа, коррупции, и ряде нарушений на самом предприятии. Аппаратом губернатора ХМАО были направлены обращения в надзорные органы и полицию региона. «Обращение направлено для рассмотрения в администрацию городского округа Урай, в Государственную инспекцию труда ХМАО и в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу», — сказано в ответе депутату городской думы Леонарду Насибуллину (копия документов есть в распоряжении редакции). Вместе с этим, в связи с подозрениями на нарушения пожарной безопасности, обращения поступили в окружной Роспотребнадзор и МЧС по ХМАО. Оперативно получить комментарий Борисовой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Анжела Борисова устроила к себе на работу мужа. Ее супруг занимает должность главного механика на предприятии. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.