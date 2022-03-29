Депутат из ХМАО устроила к себе на работу мужа

Депутат думы Урая и директор городского «Водоканала» Анжела Борисова устроила на работу мужа. Он занимает должность главного механика на предприятии. Об этом рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин.
«Нахождение членов семьи в отношениях начальника и подчиненного может создавать различные проблематичные ситуации. Анжела Борисова как депутат устроила своих личных родственников, выписывает им премии и другие выплаты. Я считаю, что этот вопрос надо поднять и разобрать на думской комиссии по противодействию коррупции», — рассказал Насибуллин.
Информация о том, что Борисов занимает должность главного механика находится на официальном сайте администрации города. Получить комментарий Борисовой не удалось, она отказалась от комментария. Насибуллин написал заявления в следственный комитет, полицию и прокуратуру с требованием организовать проверку.
Депутат думы Урая и директор городского «Водоканала» Анжела Борисова устроила на работу мужа. Он занимает должность главного механика на предприятии. Об этом рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин. «Нахождение членов семьи в отношениях начальника и подчиненного может создавать различные проблематичные ситуации. Анжела Борисова как депутат устроила своих личных родственников, выписывает им премии и другие выплаты. Я считаю, что этот вопрос надо поднять и разобрать на думской комиссии по противодействию коррупции», — рассказал Насибуллин. Информация о том, что Борисов занимает должность главного механика находится на официальном сайте администрации города. Получить комментарий Борисовой не удалось, она отказалась от комментария. Насибуллин написал заявления в следственный комитет, полицию и прокуратуру с требованием организовать проверку.