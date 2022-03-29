29 марта 2022
28 марта 2022

Депутат из ХМАО устроила к себе на работу мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Депутат думы Урая Анжела Борисова устроила на работу мужа Фото:

Депутат думы Урая и директор городского «Водоканала» Анжела Борисова устроила на работу мужа. Он занимает должность главного механика на предприятии. Об этом рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

«Нахождение членов семьи в отношениях начальника и подчиненного может создавать различные проблематичные ситуации. Анжела Борисова как депутат устроила своих личных родственников, выписывает им премии и другие выплаты. Я считаю, что этот вопрос надо поднять и разобрать на думской комиссии по противодействию коррупции», — рассказал Насибуллин.

Информация о том, что Борисов занимает должность главного механика находится на официальном сайте администрации города. Получить комментарий Борисовой не удалось, она отказалась от комментария. Насибуллин написал заявления в следственный комитет, полицию и прокуратуру с требованием организовать проверку.

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Депутат думы Урая и директор городского «Водоканала» Анжела Борисова устроила на работу мужа. Он занимает должность главного механика на предприятии. Об этом рассказал депутат думы Урая Леонард Насибуллин. «Нахождение членов семьи в отношениях начальника и подчиненного может создавать различные проблематичные ситуации. Анжела Борисова как депутат устроила своих личных родственников, выписывает им премии и другие выплаты. Я считаю, что этот вопрос надо поднять и разобрать на думской комиссии по противодействию коррупции», — рассказал Насибуллин. Информация о том, что Борисов занимает должность главного механика находится на официальном сайте администрации города. Получить комментарий Борисовой не удалось, она отказалась от комментария. Насибуллин написал заявления в следственный комитет, полицию и прокуратуру с требованием организовать проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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