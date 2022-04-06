Иммунолог рассказал, какие люди предрасположены к коронавирусу

07 апреля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Человек может несколько раз болеть коронавирусом из-за несоблюдения противоэпидемических правил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди, которые не могут ограничить общение с другими людьми, а также чей организм слабо отвечает действию вакцины против COVID-19, подвержены заражению коронавирусом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Здесь вопрос в сфере деятельности, возможности себя ограничить в плане общения, количества переездов, особенно межгородом на транспорте. Это очень сильно влияет. Плюс к этому вакцинация. Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины. Это где-то 10% людей. Это легко проверить, потому что можно хотя бы уровень нейтрализующих антител посмотреть», — сказал Николай Крючков. По словам собеседника агентства, люди, у которых слабый иммунитет, могут болеть коронавирусом несколько раз. «В целом, это те люди, у которых иммунитет в плане защиты не поражает своей силой. А есть люди, которые маски не любят носить, или санитайзеры вообще никогда с собой не носили, или в часы-пик с удовольствием передвигаются, а вокруг них могут кашлять, чихать. То есть, если человек не носит маски, не вакцинируется, то тоже увеличиваются шансы заболеть. И три, и четыре раза можно заболеть», — уточнил он. «Вообще иммунитет против ковида более или менее надежный — это где-то полгода, семь месяцев после болезни. При этом, если „Омикрон“, то защита может быть еще меньше. Я говорю для надежности — полгода. Если вы не относитесь к нереагирующим или слабореагирующим [к вакцинам] людям, то полгода можете быть защищены. Но следующая половина года резко все падает, и через 8-9 месяц она мизерная. Может быть, какая-то защита остается от тяжелого течения», — добавил Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, которые не могут ограничить общение с другими людьми, а также чей организм слабо отвечает действию вакцины против COVID-19, подвержены заражению коронавирусом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Здесь вопрос в сфере деятельности, возможности себя ограничить в плане общения, количества переездов, особенно межгородом на транспорте. Это очень сильно влияет. Плюс к этому вакцинация. Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины. Это где-то 10% людей. Это легко проверить, потому что можно хотя бы уровень нейтрализующих антител посмотреть», — сказал Николай Крючков. По словам собеседника агентства, люди, у которых слабый иммунитет, могут болеть коронавирусом несколько раз. «В целом, это те люди, у которых иммунитет в плане защиты не поражает своей силой. А есть люди, которые маски не любят носить, или санитайзеры вообще никогда с собой не носили, или в часы-пик с удовольствием передвигаются, а вокруг них могут кашлять, чихать. То есть, если человек не носит маски, не вакцинируется, то тоже увеличиваются шансы заболеть. И три, и четыре раза можно заболеть», — уточнил он. «Вообще иммунитет против ковида более или менее надежный — это где-то полгода, семь месяцев после болезни. При этом, если „Омикрон“, то защита может быть еще меньше. Я говорю для надежности — полгода. Если вы не относитесь к нереагирующим или слабореагирующим [к вакцинам] людям, то полгода можете быть защищены. Но следующая половина года резко все падает, и через 8-9 месяц она мизерная. Может быть, какая-то защита остается от тяжелого течения», — добавил Крючков.