06 апреля 2022

Иммунолог рассказал, какие люди предрасположены к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Человек может несколько раз болеть коронавирусом из-за несоблюдения противоэпидемических правил Фото:
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Коронавирус COVID-19

Люди, которые не могут ограничить общение с другими людьми, а также чей организм слабо отвечает действию вакцины против COVID-19, подвержены заражению коронавирусом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Здесь вопрос в сфере деятельности, возможности себя ограничить в плане общения, количества переездов, особенно межгородом на транспорте. Это очень сильно влияет. Плюс к этому вакцинация. Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины. Это где-то 10% людей. Это легко проверить, потому что можно хотя бы уровень нейтрализующих антител посмотреть», — сказал Николай Крючков.

По словам собеседника агентства, люди, у которых слабый иммунитет, могут болеть коронавирусом несколько раз. «В целом, это те люди, у которых иммунитет в плане защиты не поражает своей силой. А есть люди, которые маски не любят носить, или санитайзеры вообще никогда с собой не носили, или в часы-пик с удовольствием передвигаются, а вокруг них могут кашлять, чихать. То есть, если человек не носит маски, не вакцинируется, то тоже увеличиваются шансы заболеть. И три, и четыре раза можно заболеть», — уточнил он.

«Вообще иммунитет против ковида более или менее надежный — это где-то полгода, семь месяцев после болезни. При этом, если „Омикрон“, то защита может быть еще меньше. Я говорю для надежности — полгода. Если вы не относитесь к нереагирующим или слабореагирующим [к вакцинам] людям, то полгода можете быть защищены. Но следующая половина года резко все падает, и через 8-9 месяц она мизерная. Может быть, какая-то защита остается от тяжелого течения», — добавил Крючков.

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Люди, которые не могут ограничить общение с другими людьми, а также чей организм слабо отвечает действию вакцины против COVID-19, подвержены заражению коронавирусом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Здесь вопрос в сфере деятельности, возможности себя ограничить в плане общения, количества переездов, особенно межгородом на транспорте. Это очень сильно влияет. Плюс к этому вакцинация. Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины. Это где-то 10% людей. Это легко проверить, потому что можно хотя бы уровень нейтрализующих антител посмотреть», — сказал Николай Крючков. По словам собеседника агентства, люди, у которых слабый иммунитет, могут болеть коронавирусом несколько раз. «В целом, это те люди, у которых иммунитет в плане защиты не поражает своей силой. А есть люди, которые маски не любят носить, или санитайзеры вообще никогда с собой не носили, или в часы-пик с удовольствием передвигаются, а вокруг них могут кашлять, чихать. То есть, если человек не носит маски, не вакцинируется, то тоже увеличиваются шансы заболеть. И три, и четыре раза можно заболеть», — уточнил он. «Вообще иммунитет против ковида более или менее надежный — это где-то полгода, семь месяцев после болезни. При этом, если „Омикрон“, то защита может быть еще меньше. Я говорю для надежности — полгода. Если вы не относитесь к нереагирующим или слабореагирующим [к вакцинам] людям, то полгода можете быть защищены. Но следующая половина года резко все падает, и через 8-9 месяц она мизерная. Может быть, какая-то защита остается от тяжелого течения», — добавил Крючков.
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