По сообщению источника, силовики проводили спецмероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В департамент архитектуры и градостроительства Сургута (ХМАО) с обыском нагрянули силовики — ОБЭП и Следственный Комитет. По сообщению источника URA.RU, близкого к мэрии, оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о взятке.

«Сотрудники ОБЭП и следователи проводили оперативно-следственные мероприятия, начались они еще вчера. Возбуждено уголовное дело, которое, скорее всего, касается взятки. И в рамках этого дела у силовиков есть вопросы к заместителю директора департамента Татьяне Смычковой», — говорит инсайдер URA.RU.

По сообщению другого источника URA.RU из правоохранительных органов, сотрудники ОБЭП содействовали следователям в проведении следственных мероприятий, а Смычкова ни в чем не подозревается. «Сотрудники отдела экономической безопасности лишь оказывали содействие СК, о совместном производстве дела речи не идет. Смычкова, по нашим данным, к ранее возбужденному уголовному делу не имеет отношения», — сообщил инсайдер.

В управлении МВД по ХМАО не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации и посоветовали обратиться в Следственный Комитет. В следственном управлении СКР по ХМАО не подтвердили информацию о каких-либо оперативно-следственных мероприятиях и наличии уголовного дела в отношении сотрудников департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута. В пресс-службе городской администрации не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что у департамента архитектуры администрации Сургута появился новый куратор. Им стал Григорий Невоструев, заместитель главы города Андрея Филатова. Он в сургутской мэрии появился в сентябре, а до этого был заместителем председателя правительства Пермского края.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам