Мэр Сургута переназначил заместителя, приехавшего из Перми

Григорий Невоструев изменил профиль в статусе вице-мэра Фото: официальный сайт администрации Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов изменил функционал своего заместителя Григория Невоструева. Теперь вместо вопросов ЖКХ он будет являться куратором строительства. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В администрации Сургута на должности заместителя главы города Григорий Сергеевич будет курировать департамент архитектуры и градостроительства», — сообщается на сайте мэрии. Прежде в статусе вице-мэра он отвечал за коммунальное хозяйство и имущественный блок.

Источник URA.RU, близкий к мэрии, считает, что такое кадровое решение имеет определенную логику. «Невоструев в своей чиновничьей карьере всегда в большей степени отвечал за строительство, нежели за ЖКХ. Поэтому после ухода с поста вице-мэра Валерия Фомагина этот шаг был вполне логичным. Ну и возможно, что искать замену на пост куратора коммуналки легче, чем на пост куратора строительного блока», — считает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Невоструев в сургутской мэрии появился в сентябре. До этого он являлся заместителем председателя правительства Пермского края.