В российских городах появятся новые парки и детские площадки

06 июня 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

В правительстве РФ назвали пять парков-лидеров по итогам онлайн-голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 10,5 млн россиян поучаствовали в голосовании за дизайн-проекты парков, скверов, детских и спортивных площадок, которые в этом сезоне отремонтируют и построят в городах. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин 6 июня на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. «На обсуждение общественности предлагалось почти 5 тысяч объектов. Свое мнение о них высказали более 10,5 млн человек. Это на 11% больше, чем в 2021 году. Активность голосовавших говорит о возрастающей заинтересованности граждан в улучшении общественного пространства вокруг них. На местах виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, другие объекты. Мы рассчитываем, что интерес граждан к участию в решении вопросов развития городской среды будет расти», — сказал Мишустин. Трансляция заседания велась в эфире телеканала «Россия 24». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что интерес россиян к благоустройству городов будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Хуснуллина, большинство голосов получили два парка в Свердловской области — «Преображенский» и «Уралмаш», парк Достижений в Краснодарском крае, проспект Октябрьской Революции в Ставрополе, а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске. Наибольшую активность в голосовании проявили жители Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, ЯНАО, Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии, Тывы и НАО, добавил вице-премьер. Единая федеральная платформа для онлайн-голосования начала действовать в 2021 году, уточнили в пресс-службе правительства РФ. С ее помощью россияне выбирают парки, набережные, скверы и другие общественные территории, которые должны быть благоустроены в первую очередь. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. В этом году проекту помогали более 51 тысячи добровольцев. В 2021 году в голосовании победили объекты в 2,4 тысячи территорий. И, несмотря на позднее начало строительного сезона, 250 объектов уже сданы, добавил Хуснуллин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Более 10,5 млн россиян поучаствовали в голосовании за дизайн-проекты парков, скверов, детских и спортивных площадок, которые в этом сезоне отремонтируют и построят в городах. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин 6 июня на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. «На обсуждение общественности предлагалось почти 5 тысяч объектов. Свое мнение о них высказали более 10,5 млн человек. Это на 11% больше, чем в 2021 году. Активность голосовавших говорит о возрастающей заинтересованности граждан в улучшении общественного пространства вокруг них. На местах виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, другие объекты. Мы рассчитываем, что интерес граждан к участию в решении вопросов развития городской среды будет расти», — сказал Мишустин. Трансляция заседания велась в эфире телеканала «Россия 24». По словам Хуснуллина, большинство голосов получили два парка в Свердловской области — «Преображенский» и «Уралмаш», парк Достижений в Краснодарском крае, проспект Октябрьской Революции в Ставрополе, а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске. Наибольшую активность в голосовании проявили жители Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, ЯНАО, Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии, Тывы и НАО, добавил вице-премьер. Единая федеральная платформа для онлайн-голосования начала действовать в 2021 году, уточнили в пресс-службе правительства РФ. С ее помощью россияне выбирают парки, набережные, скверы и другие общественные территории, которые должны быть благоустроены в первую очередь. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. В этом году проекту помогали более 51 тысячи добровольцев. В 2021 году в голосовании победили объекты в 2,4 тысячи территорий. И, несмотря на позднее начало строительного сезона, 250 объектов уже сданы, добавил Хуснуллин.