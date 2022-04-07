МО: украинские националисты убивали мирных жителей и после ВОВ

08 апреля 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

Минобороны: украинские националисты убивали детей и женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ опубликовало доказательства об убийствах мирных жителей украинскими националистами в послевоенные годы. Соответствующие сведения содержатся в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года. «На территории Дрогобычской области в период с 15 апреля по 5 июня националисты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120. Было также сожжено 19 домов сельчан, разгромлено семь школ и сельсоветов, разграблено два колхоза и два промышленных предприятия, ограблено три магазина», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ, ссылаясь на сведения рассекреченных документов. В ведомстве также обнародовали цитату из документа, согласно которой в селе Славско украинскими бандитами была повешена 14-летняя девочка. Мать ребенка националисты увели с собой и впоследствии казнили, сообщается в донесении. Ранее Минобороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ведомство опубликовало информацию о массовом убийстве и ограблении граждан, в основном польского населения, в марте 1944 года. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. По словам главы государства, операция призвана спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны РФ опубликовало доказательства об убийствах мирных жителей украинскими националистами в послевоенные годы. Соответствующие сведения содержатся в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года. «На территории Дрогобычской области в период с 15 апреля по 5 июня националисты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120. Было также сожжено 19 домов сельчан, разгромлено семь школ и сельсоветов, разграблено два колхоза и два промышленных предприятия, ограблено три магазина», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ, ссылаясь на сведения рассекреченных документов. В ведомстве также обнародовали цитату из документа, согласно которой в селе Славско украинскими бандитами была повешена 14-летняя девочка. Мать ребенка националисты увели с собой и впоследствии казнили, сообщается в донесении. Ранее Минобороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ведомство опубликовало информацию о массовом убийстве и ограблении граждан, в основном польского населения, в марте 1944 года. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. По словам главы государства, операция призвана спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.