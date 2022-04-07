07 апреля 2022

МО: украинские националисты убивали мирных жителей и после ВОВ

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Минобороны: украинские националисты убивали детей и женщин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало доказательства об убийствах мирных жителей украинскими националистами в послевоенные годы. Соответствующие сведения содержатся в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года.

«На территории Дрогобычской области в период с 15 апреля по 5 июня националисты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120. Было также сожжено 19 домов сельчан, разгромлено семь школ и сельсоветов, разграблено два колхоза и два промышленных предприятия, ограблено три магазина», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ, ссылаясь на сведения рассекреченных документов.

В ведомстве также обнародовали цитату из документа, согласно которой в селе Славско украинскими бандитами была повешена 14-летняя девочка. Мать ребенка националисты увели с собой и впоследствии казнили, сообщается в донесении.

Ранее Минобороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ведомство опубликовало информацию о массовом убийстве и ограблении граждан, в основном польского населения, в марте 1944 года.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. По словам главы государства, операция призвана спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.

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Министерство обороны РФ опубликовало доказательства об убийствах мирных жителей украинскими националистами в послевоенные годы. Соответствующие сведения содержатся в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года. «На территории Дрогобычской области в период с 15 апреля по 5 июня националисты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120. Было также сожжено 19 домов сельчан, разгромлено семь школ и сельсоветов, разграблено два колхоза и два промышленных предприятия, ограблено три магазина», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ, ссылаясь на сведения рассекреченных документов. В ведомстве также обнародовали цитату из документа, согласно которой в селе Славско украинскими бандитами была повешена 14-летняя девочка. Мать ребенка националисты увели с собой и впоследствии казнили, сообщается в донесении. Ранее Минобороны РФ запустило исторический проект, раскрывающий преступления и зверства украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ведомство опубликовало информацию о массовом убийстве и ограблении граждан, в основном польского населения, в марте 1944 года. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. По словам главы государства, операция призвана спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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