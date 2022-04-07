Библиотекари решили поддержать спецоперацию на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске на фасаде областной публичной библиотеки разместили Z-символ. Об этом URA.RU сообщила директор «Челябинской областной универсальной научной библиотеки» (ГКУК ЧОУНБ) Наталья Диская.

«Решение о размещении баннера на фасаде нашего учреждения принималось всем коллективом. Мы поддерживаем политику нашего президента Владимира Путина, нашей власти по защите русского населения на Украине. Этот символ означает победу нашей армии над силами зла», — заявила URA.RU Диская.

Директор отметила, что областная библиотека планирует в ближайшее время начать ремонт фасада. Несмотря на плановые работы баннер в поддержку президента и российских войск будет вывешен на длительное время.

Ранее Z-символ в Челябинске на своих фасадах разместили театр оперы и балета и исторический музей. В областном правительстве URA.RU подтвердили, что в скором времени другие учреждения культуры также присоединятся к флэшмобу.

Буква Z является одним из символов спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Действия российских военных призваны прекратить боевые действия на Донбассе и геноцид русскоязычного населения на Украине.

Момент монтажа Z-символа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU