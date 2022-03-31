Таким образом учреждения решили выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Фасад здания театра оперы и балета, а также здание исторического музея в Челябинске 1 апреля украсили баннерами с буквой Z. В учреждениях культуры сообщили URA.RU, что таким образом решили выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине.

«Мы, безусловно, поддерживаем решение нашего президента Владимира Путина. И данный плакат вывешен, чтобы показать нашу позицию. Он вывешен, как знак того, что мы против фашизма», — сообщил URA.RU директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Такая же символика появится и на других объектах культуры. Так в Челябинской областной научной библиотеке URA.RU подтвердили, что в скором времени присоединятся к флэшмобу.

Буква Z является символом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Действия российских военных носят освободительный характер и призваны прекратить боевые действия на Донбассе, заявлял Путин.

На здании Челябинского исторического музея Южного Урала вывесили баннер с буквой Z Фото: Вадим Ахметов © URA.RU