31 марта 2022

Театр и музей Челябинска украсили Z-символикой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Z знак. Челябинск, оперный театр, театр оперы и балета челябинск, z знак
Таким образом учреждения решили выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фасад здания театра оперы и балета, а также здание исторического музея в Челябинске 1 апреля украсили баннерами с буквой Z. В учреждениях культуры сообщили URA.RU, что таким образом решили выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине.

«Мы, безусловно, поддерживаем решение нашего президента Владимира Путина. И данный плакат вывешен, чтобы показать нашу позицию. Он вывешен, как знак того, что мы против фашизма», — сообщил URA.RU директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Такая же символика появится и на других объектах культуры. Так в Челябинской областной научной библиотеке URA.RU подтвердили, что в скором времени присоединятся к флэшмобу.

Буква Z является символом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Действия российских военных носят освободительный характер и призваны прекратить боевые действия на Донбассе, заявлял Путин.

Z знак. Челябинск
На здании Челябинского исторического музея Южного Урала вывесили баннер с буквой Z
Фото:

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Фасад здания театра оперы и балета, а также здание исторического музея в Челябинске 1 апреля украсили баннерами с буквой Z. В учреждениях культуры сообщили URA.RU, что таким образом решили выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине. «Мы, безусловно, поддерживаем решение нашего президента Владимира Путина. И данный плакат вывешен, чтобы показать нашу позицию. Он вывешен, как знак того, что мы против фашизма», — сообщил URA.RU директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. Такая же символика появится и на других объектах культуры. Так в Челябинской областной научной библиотеке URA.RU подтвердили, что в скором времени присоединятся к флэшмобу. Буква Z является символом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Действия российских военных носят освободительный характер и призваны прекратить боевые действия на Донбассе, заявлял Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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