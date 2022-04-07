Врачи назвали число пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске

08 апреля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Пять человек, пострадавших от взрыва, доставлены в больницу Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске На канализационной насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадало пять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В результате взрыва по адресу улица 60 лет Октября -2П в Нижневартовская окружную клиническую больницу доставлено 5 пострадавших. Состояние 4 пострадавших тяжелое и 1 крайне тяжелое. Все находятся в отделении реанимации», — рассказали в окружном департаменте. В администрации города сообщили, что взрыв произошел на объекте коммунального назначения, который находится в ведении ООО «Нижневартовские коммунальные системы». «Ситуация под контролем», — заверили в мэрии. В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что по факту происшествия организована проверка. Ранее URA.RU публиковало видео с места взрыва. На место также прибыл мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На канализационной насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадало пять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В результате взрыва по адресу улица 60 лет Октября -2П в Нижневартовская окружную клиническую больницу доставлено 5 пострадавших. Состояние 4 пострадавших тяжелое и 1 крайне тяжелое. Все находятся в отделении реанимации», — рассказали в окружном департаменте. В администрации города сообщили, что взрыв произошел на объекте коммунального назначения, который находится в ведении ООО «Нижневартовские коммунальные системы». «Ситуация под контролем», — заверили в мэрии. В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что по факту происшествия организована проверка. Ранее URA.RU публиковало видео с места взрыва. На место также прибыл мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.