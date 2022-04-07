07 апреля 2022
06 апреля 2022

Врачи назвали число пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Пять человек, пострадавших от взрыва, доставлены в больницу Нижневартовска Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

На канализационной насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадало пять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В результате взрыва по адресу улица 60 лет Октября -2П в Нижневартовская окружную клиническую больницу доставлено 5 пострадавших. Состояние 4 пострадавших тяжелое и 1 крайне тяжелое. Все находятся в отделении реанимации», — рассказали в окружном департаменте.

В администрации города сообщили, что взрыв произошел на объекте коммунального назначения, который находится в ведении ООО «Нижневартовские коммунальные системы». «Ситуация под контролем», — заверили в мэрии. В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что по факту происшествия организована проверка.

Ранее URA.RU публиковало видео с места взрыва. На место также прибыл мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

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На канализационной насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадало пять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В результате взрыва по адресу улица 60 лет Октября -2П в Нижневартовская окружную клиническую больницу доставлено 5 пострадавших. Состояние 4 пострадавших тяжелое и 1 крайне тяжелое. Все находятся в отделении реанимации», — рассказали в окружном департаменте. В администрации города сообщили, что взрыв произошел на объекте коммунального назначения, который находится в ведении ООО «Нижневартовские коммунальные системы». «Ситуация под контролем», — заверили в мэрии. В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что по факту происшествия организована проверка. Ранее URA.RU публиковало видео с места взрыва. На место также прибыл мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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