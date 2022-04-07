В пресс-службе отметили, что чиновники оказывают содействие следствию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургута подтвердили информацию о том, что 6 апреля в департаменте архитектуры и градостроительства прошли спецмероприятия с участием СК и сотрудников ОБЭП. В пресс-службе опровергли информацию о том, что замдиректора департамента Татьяна Смычкова находится под подозрением силовиков.

«6 апреля в департаменте архитектуры и градостроительства действительно проводились следственные мероприятия. В администрацию города не поступали официальные уведомления о каком-либо процессуальном статусе кого-либо из сотрудников в связи с этими действиями», — заявили в мэрии.

В администрации также сообщили, что департамент работает в штатном режиме, а Смычкова находится на своем рабочем месте. Там также отметили, что мэрия оказывает правоохранительным органам необходимое содействие. Связаться со Смычковой журналисту URA.RU не удалось, редакция не располагает ее номером телефона. В СУ СКР по ХМАО не смогли предоставить оперативный комментарий агентству.

Ранее URA.RU сообщало, что ОБЭП и Следственный комитет провели обыски в мэрии Сургута. Источник сообщал, что спецмероприятия якобы проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В управлении МВД по ХМАО и Следственном комитете не смогли прокомментировать ситуацию.