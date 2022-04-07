07 апреля 2022
06 апреля 2022

В тундре ЯНАО нашли фрагменты ракеты «Союз». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
Ракету запустили из Архангельской области Фото:

В тундре Ямальского района ЯНАО нашли фрагменты ракеты «Союз», запущенной с космодрома Плесецк 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

«В ямальской тундре найдены отделяющиеся фрагменты ракеты „Союз“. Радиационный фон вблизи частей ракеты в норме», — говорится на сайте ведомства.

Отделяющееся фрагменты ракеты «Союз» упали в Ямальском районе вдалеке от населенных пунктов. Пострадавших нет. «Перед запуском ракеты был проведен визуальный осмотр территории, проверено более 20 стоянок кочевого населения. Все граждане были проинструктированы под роспись, выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», — сообщил эксперт управления гражданской защиты Павел Нечуй-Ветер.

Ранее URA.RU сообщало, что более 30 жителей Ямальского района были эвакуированы из-за грядущего запуска ракеты «Союз». С помощью ракеты-носителя в космос выводят полезные нагрузки. Например, доставляют на космический корабль технические устройства.

Фрагмент ракеты «Союз»

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В тундре Ямальского района ЯНАО нашли фрагменты ракеты «Союз», запущенной с космодрома Плесецк 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. «В ямальской тундре найдены отделяющиеся фрагменты ракеты „Союз“. Радиационный фон вблизи частей ракеты в норме», — говорится на сайте ведомства. Отделяющееся фрагменты ракеты «Союз» упали в Ямальском районе вдалеке от населенных пунктов. Пострадавших нет. «Перед запуском ракеты был проведен визуальный осмотр территории, проверено более 20 стоянок кочевого населения. Все граждане были проинструктированы под роспись, выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», — сообщил эксперт управления гражданской защиты Павел Нечуй-Ветер. Ранее URA.RU сообщало, что более 30 жителей Ямальского района были эвакуированы из-за грядущего запуска ракеты «Союз». С помощью ракеты-носителя в космос выводят полезные нагрузки. Например, доставляют на космический корабль технические устройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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