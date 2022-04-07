Ракету запустили из Архангельской области Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В тундре Ямальского района ЯНАО нашли фрагменты ракеты «Союз», запущенной с космодрома Плесецк 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

«В ямальской тундре найдены отделяющиеся фрагменты ракеты „Союз“. Радиационный фон вблизи частей ракеты в норме», — говорится на сайте ведомства.

Отделяющееся фрагменты ракеты «Союз» упали в Ямальском районе вдалеке от населенных пунктов. Пострадавших нет. «Перед запуском ракеты был проведен визуальный осмотр территории, проверено более 20 стоянок кочевого населения. Все граждане были проинструктированы под роспись, выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей», — сообщил эксперт управления гражданской защиты Павел Нечуй-Ветер.

Ранее URA.RU сообщало, что более 30 жителей Ямальского района были эвакуированы из-за грядущего запуска ракеты «Союз». С помощью ракеты-носителя в космос выводят полезные нагрузки. Например, доставляют на космический корабль технические устройства.

Фрагмент ракеты «Союз» Пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО